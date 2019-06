Direktør for udbudsklinik: - Servicen for patienterne er den samme

Der bliver flere regions- og private udbudsklinikker i Danmark som led i, at færre alment praktiserende familielæger kan tage imod nye patienter. Den private sundhedsaktør Nordic Medicare har siden 2015 øget antallet af udbudsklinikker, og håbet er at bryde PLO's monopol.

- Det handler også om at sætte nye standarder for markedet og prøve at vise, om vi ikke også kan gøre det bedre, end det tilbud, som vi har været vant til, eksempelvis med udvidet åbnings- og telefontid.

- Vi har ansat læger og sygeplejersker for at lukke et hul i almen praksis og sikre en læge til alle, forklarer Christian Riewerts, adm. direktør for Nordic Medicare, og fortsætter:

For regionerne har det siden en lovændring i 2013 været muligt at oprette midlertidige klinikker i områder, hvor der ikke er praktiserende læger til rådighed, og den private sundhedsaktør Nordic Medicare er opstået som udbudsklinik flere steder i landet, hvor der er efterspørgsel på læger.

Siden 2014 har det været muligt for regionerne at oprette en lægeklinik enten via egen drift eller en privat aktør, hvis der er mangel på almen praktiserende læger, som er tilknyttet PLO (Praktiserende Lægers Organisation) til at drive lægehuse.En privat udbudsklinik tilbydes en midlertidig kontrakt af regionen, hvilket Nordic Medicare, WeCare under navnet Alles Lægehus (tidligere Falck Healthcare) og vikarbureauet MedAssist for tiden har. I dag findes der 32 udbudsklinikker og 13 regionsklinikker, og de har til sammen over 116.000 patienter tilknyttet.

Udvider i nye områder

Nordic Medicare har for tiden omkring 76 ansatte og 16 klinikker fordelt i både Nordjylland, Vestsjælland, på Lolland-Falster og en enkelt i Aabenraa. Forventningen er, at antallet vil stige i de kommende år, i takt med at flere alment praktiserende læger går på pension, og at de i flere kommuner må afvise nye patienter.

- Det vil være fint at åbne i København, også med weekendåbent, for det har vi aldrig set før, siger Christian Riewerts.

PLO's formand (Praktiserende Lægers Organisation), Christian Freitag, mener, at patienter ikke får en fast tilknytning til en læge ved at have en udbudsklinik som lægehus, men Nordic Medicare afviser, at en udbudsklinik skulle være et dårligere tilbud for den enkelte patient.

- Der er meget lobbyisme på dette område, som PLO fører frem, og vi har hos Nordic Medicare fastansatte speciallæger i almen medicin og sygeplejersker med samme uddannelse, og som tilbyder samme service som læger, der arbejder for PLO, siger Christian Riewerts.

Han fremhæver, at der er dyre etableringsomkostninger forbundet med en udbudsklinik, og at lovgivningen gør mulighederne for at drive en privat udbudsklinik sværere.

- Som markedet fungerer, har de privatpraktiserende PLO-læger førsteret til at etablere sig i et område. Jeg håber, at politikerne vil kigge på, at vi får lige konkurrence og ikke et privat PLO-monopol, så patienterne selv kan vælge, hvor de vil være, siger Christian Riewerts.