- Det er lidt ærgerligt, når vi nu har en produktion med genbrugsplastik og vil gøre fabrikken i Odense CO2-neutral, at vi så skal ud at købe genbrugsplasten i England, siger Lasse Hartvig, der er brandmanager i Biotex Danmark.

I Danmark producerer virksomheder og husholdninger over 300 ton plastikaffald om året, men trods den skræmmende mængde er der ikke nok plastik, der kan genanvendes i Danmark. Det betyder, at Unilever Danmark, der står bag mærkerne Biotex og Neutral, har måttet købe det plastik, som skal bruges til flaskerne, i udlandet. Virksomheden har købt 900 millioner ton genbrugsplastik i England.

De to store vaskemiddelproducenter Neutral og Biotex har igangsat et nyt bæredygtighedsinitiativ i kampen mod plastikspild i Danmark og skifter deres emballage til genbrugsplast. Overgangen til at lave flaskerne i genbrugsplast har vist sig ikke at være helt nem.

Lav grad af genanvendelse

Unilever har et globalt mål om, at al den plastik, virksomheden anvender, skal være enten nedbrydelig eller genbrugsplast i år 2025. Men det er ikke nemt, når der ikke er nok plastik i Danmark. Derfor håber virksomheden, at den kan være med til at skubbe til genanvendelse i Danmark, hvor kun omkring 36 procent af plastik bliver genanvendt.

- Vi vil hellere efterspørge plastik fra danske producenter end at skulle hente den i England. Så vi har egentlig også ønsket at starte en debat for at sige: Skal vi ikke gøre det lidt bedre her til lands og få lidt mere genbrugsplast produceret, siger marketingchef i Unilever Danmark Claus Mølholm.

- Unilever Danmark har ønsket at sætte pres på efterspørgselsdelen af genbrugsplast, for når der kommer en efterspørgsel, kommer der som regel også et marked og et større udbud, siger han.

Ifølge Claus Mølholm har vi i Danmark brug for et bedre retursystem, hvor kun 58 af landets kommuner i dag har en ordning for sortering af plastik.

- Hvis man havde en ensartet måde at sortere på i de forskellige kommuner, ville det gøre det nemmere for de plastfabrikker, der bagefter skal have det, at få det sorteret ordentligt og få genanvendt mest muligt af den plast, som borgerne har gjort sig umage med at aflevere, siger han og forklarer, at meget af den plastik, der bliver samlet i kommunerne i dag, bliver sendt udenlands for at blive sorteret og genanvendt på udenlandske fabrikker.