Den røde planet venter: Næste stop Mars

Når NASA atter sender astronauter til Månen i 2024, er det et led i det ultimative mål - den røde planet. Men der er stor forskel på at sende mennesker til vores nærmeste nabo og til Mars. De fleste udfordringer bunder i de enorme afstande.

- Der er ikke noget principielt, der forhindrer, at vi sender mennesker til Mars, men der er mange praktiske ting, der skal løses, og det bunder især i de enorme afstande, forklarer Michael Linden-Vørnle, der er astrofysiker ved Institut for Rumforskning og Rumteknologi på DTU.

Men det er intet i sammenligning med den rejse, der venter de første mennesker, der kommer til at sætte foden på Mars. Afstanden til den røde planet er mellem 55,7 og 399 millioner kilometer fra os, alt efter hvor den og vi befinder os i kredsløbet om solen, og alene den afstand åbner for en mængde problemer, som videnskaben må løse, før en bemandet mission kan komme på tale.

Da Neil Armstrong 20. juli 1969 tog det verdenshistoriske lille skridt for et menneske, men et kæmpe spring for menneskeheden, kunne tusindvis af videnskabsfolk drage et lettelsens suk. På blot otte år var det lykkedes at sende mennesker på den længste rejse nogensinde på trods af næsten uoverstigelige vanskeligheder.

Det skal du vide om den rustrøde planet1Mars har en omkreds på godt 21.000 kilometer - omtrent halvt så meget som Jordens.2Temperaturen på overfladen varierer mellem 20 graders varme og 153 graders frost.3Mars har det højeste bjerg i vores solsystem, Olympus Mons, som er en 21 kilometer høj vulkan.4Mars har to små måner, Phobos og Deimos. Om 20-40 millioner år vil Phobos blive ødelagt af Mars' tyngdekraft og blive til en ring i stil med dem, man kender omkring planeten Saturn.5Foruden Jorden er Mars den eneste planet, som er dækket af is ved polerne.6For millioner af år siden havde Mars en atmosfære ligesom Jorden. I dag er der kun ganske lidt tilbage af den, og den består hovedsagelig af kuldioxid.7Mars har lange og dybe kløfter skabt af flydende vand engang i fortiden. Vand er forudsætningen for liv, som vi kender det, og det er en af grundene til, at forskere spekulerer på, om planeten havde liv i fortiden - og om mikroskopisk liv måske findes deroppe endnu.8Den største af kløfterne er også den største i hele solsystemet. Valles Marineris er 4000 kilometer lang, 200 kilometer bred og syv kilometer dyb. Til sammenligning er Grand Canyon i USA 446 kilometer lang, 29 kilometer bred og 1,8 kilometer dyb.9Den røde farve har Mars fra store mængder jernoxid - altså rust - i overfladen.10Det er ikke problemfrit at sende fartøjer til Mars. Hver tredje af dem, som verdens forskellige rumfartsnationer har sendt til den røde planet, er forulykket.

Forleden målte et af de fjernstyrede køretøjer, der allerede befinder sig på Mars, en høj koncentration af metan, og det fik videnskabsfolk over hele kloden til at spærre øjnene op. Metan kan opstå på forskellige vis, men her på jorden er det især bakterier, som producerer gassen, og måske kunne det samme være tilfældet på Mars. Foto: NASA/New York Times/Ritzau Scanpix

Brændstof kræver brændstof

Tag for eksempel vægten. NASA regner med, at man vil sende fire astronauter ud på rejsen, og foruden proviant og udstyr vil de også medbringe videnskabelige instrumenter. Dertil kommer selve rumskibet, som de skal bo i undervejs. Alt det skal placeres på toppen af verdens kraftigste raket, Space Launch System (SLS), som amerikanerne har udviklet, og som skal nå en hastighed på mindst 11 kilometer i sekundet - 39.600 kilometer i timen - alene for at slippe fri af Jordens tyngdekraft. Og her kommer paradokset: Jo tungere lasten er, jo mere brændstof er der behov for, men brændstof bidrager i sig selv til vægten, hvilket kræver endnu mere brændstof.

Afstanden betyder også, at astronauternes samlede rejse kan vare helt op til 900 dage - inklusive selve opholdet i kredsløb om Mars og på overfladen af planeten. Dermed vil astronauterne tilbringe langt mere tid i vægtløs tilstand end deltagerne i Apollo 11-missionen. I den mildere ende kan vægtløshed medføre kvalme og hovedpine, mens forsøg med langvarige ophold på Den Internationale Rumstation har vist, at især knoglerne svækkes, og risikoen for knogleskørhed øges.

Dertil kommer at rumfartøjer, der forlader Jordens magnetfelt, vil være udsat for et veritabelt bombardement af skadelig stråling fra rummet. Beregninger viser, at astronauter på rejse til Mars vil modtage hundrede gange så meget stråling som os andre, og det øger risikoen for både kræft og en række neurologiske sygdomme.