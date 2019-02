Den irske bagstopper er den store knast

Når de britiske parlamentsmedlemmer har haft så store kvaler med at blive enige om, hvordan de skal forlade EU 29. marts i år, handler det i særdeleshed om det nordirske problem.

Nordirland var gennem tre årtier hjemsøgt af blodige sammenstød, "The Troubles", mellem den katolske befolkning, der ønsker at være en del af Irland, og den protestantiske befolkning, der ønsker at bevare den nordirske nationstilknytning til Storbritannien. Urolighederne kostede op mod 3500 menneskeliv.

10. april, langfredag, 1998, blev der indgået en historisk fredsaftale. Et kardinalpunkt for freden var en åben grænse med fri passage mellem Irland og Nordirland. Det er denne åbne grænse, der nu er i fare med briternes brexit, fordi den med Irland som fortsat EU-land, bliver en del af EU's ydre grænse. Den har premierminister Theresa May forsøgt at sikre med sin indtil videre afviste aftale med de resterende EU-lande.

1 For at undgå en hård grænse med obligatorisk kontrol - med dertil hørende risiko for en genopblomstring af de tidligere blodsudgydelser - indeholder Mays og EU's aftale en kattelem, den såkaldte bagstopper, som sikrer, at grænsen kan forblive åben.

2 Bagstopperen betyder, at grænsen kan holdes åben, hvis Nordirland, eller for så vidt hele Storbritannien, bevarer tilknytningen til EU's toldunion, indtil en endelig handelsaftale er indgået.

3 Den løsning møder monumental modstand hos de arge EU-modstandere på brexit-fløjen. For det første væmmes de ved tanken om, at Storbritannien dermed forsat er underlagt en række af de EU-regler, man ved folkeafstemningen 23. juni 2016 valgte at forlade. For det andet er forslaget formuleret på en måde, der skaber frygt for, at bagstopperen vil fastholde landet i den europæiske toldunion, altså at man ikke kan forlade den igen, når man én gang er trådt ind i den.