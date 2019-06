Den Internationale Olympiske Komité: 125 års politisk sport

Den Internationale Olympiske Komité har eksisteret siden 1894, og i den brede offentlighed er den nok mest kendt for skandaler, korruption og en dansk kronprins, der pludselig blev politisk. Men faktisk har organisationen i mange år fået spredt et fredeligt budskab - selv om diktaturer har udnyttet det groft.

OL: Det var en sejr for verdensfreden og ikke mindst for Den Internationale Olympiske Komité, da Nord- og Sydkorea efter årtiers trusler om krig gik ind sammen under neutralt flag ved åbningsceremonien til OL i Pyeongchang i februar sidste år. Et af de erklærede programmål for IOC, som organisationen kaldes i folkemunde, har nemlig altid været "at bidrage til en mere fredelig og bedre verden ved at uddanne unge mennesker gennem sport".

Det står der i hvert fald i de officielle annaler, og det har der efterhånden gjort længe. For den 23. juni i år fylder IOC 125 år. Det har været mere end et århundredes balancegang imellem at udbrede det gode budskab og forsøge at afværge korruptionsskandaler og kritik.

- IOC er en interessant størrelse, fordi organisationen gerne vil stå for de gode ting, der kan være ved sportsligt samarbejde, men samtidig har man været involveret i så mange dårlige sager, at det er umuligt at se på det hele som noget virkelig godt, siger idrætshistoriker ved Syddansk Universitet, Jørn Hansen, der har skrevet bogen "Ringene samles - en fortælling om den olympiske bevægelse".

Han mener, at IOC i sin grundessens altid vil have svært ved at virke som en del af den moderne og frie verden:

- Selve organisationen er udviklet i en tid, da åbenhed ikke var noget, der prægede komitéer. Tværtimod blev IOC oprettet som en slags lukket klub, og de fleste af reglerne i dag er stadig med dette afsæt.

Idealisme og propaganda

Det var franskmanden Pierre de Coubertin, der på en kongres i Paris i 1894 officielt stiftede IOC med henblik på at skabe De Olympiske Lege, som vi kender dem i dag. Inspirationen kom fra idrætsudfoldelserne ved Olympen i Oldtidens Grækenland, og allerede i 1896 sørgede IOC for, at det første OL kunne afholdes i netop Athen. I 1924 udvidede man så OL-familien, da det alpine Vinter-OL blev afholdt for første gang nogensinde i Chamonix i Frankrig.

Stille og roligt blev legene mere og mere populære, men det var først i 1936, at de for alvor brød igennem til masserne.

- Her startede både succes og fiasko sådan set for IOC, siger idrætshistoriker Jørn Hansen og forklarer, at OL i 1936 blev afholdt i Berlin af Adolf Hitler, som brugte begivenheden til massiv propaganda:

- Allerede her stødte IOC ind i det problem, at deres rene idealer om en sport, der nåede ud til folk, ikke kunne stå mål med virkeligheden, fordi der jo skulle penge til denne slags begivenheder. Og dem havde Hitler, ligesom man op igennem historien har set, at andre diktaturstater har haft det, når det kom til at promovere sig igennem OL.

Hurtigere beslutninger

Denne balancegang mellem popularitet og propaganda har ført mange mindre heldige stunder med sig. IOC er ofte blevet beskyldt for at være i lommen på diktaturstater og ikke mindst for at være så uigennemskuelig, at korrupte typer let kan have en fest internt i organisationen.

Samtidig har IOC aldrig fornyet sig gennemgribende, og de fleste regler og principper fra 1894 står stadig ved magt den dag i dag. Ja, faktisk kan man se på Den Internationale Olympiske Komité som en slags lukket loge, forklarer Jørn Hansen.

- IOC har aldrig været demokratisk, og den har heller aldrig foregivet at være det. Der har været en diskussion og et pres på komiteen for at blive mere åben i de senere årtier, men man har fastholdt, at folk skal udpeges og ikke vælges, siger idrætshistorikeren, der dog ikke mener, at dette kun er en dårlig ting:

- Vi moderne mennesker er vant til, at alt er demokratisk besluttet i dag. Tag nu den internationale fodboldorganisation, Fifa, til sammenligning. I Fifa er i principperne sammensat af, at alle stemmer ud fra et sindrigt system. Det skaber ofte store problemer, fordi alle skal høres, inden man kan rykke fremad, men i IOC er det sådan, at selv om ikke alle lande er medlem af komitéen, kan alle lande til gengæld deltage i De Olympiske Lege.

- IOC har faktisk været hurtigere til at tage højde for de store problemer, der opstår, når det handler om politiske beslutninger i sport, fordi IOC ikke er en så åben organisation. Det er nemmere, når man ikke skal tage alle i ed, men træffe klare beslutninger.

Blød magt og store ceremonier

IOC blev fra første dag ledet af en hovedbestyrelse med en præsident, fire vicepræsidenter og ti andre medlemmer. Sådan er det stadig her 125 år senere. Derudover er der 115 medlemmer, som repræsenterer organisationen i de forskellige lande.

Den sidste del er helt essentiel i denne sammenhæng. For i modsætning til stort set alle andre store sportsorganisationer er medlemmerne altså ikke udvalgt i landene, men derimod håndplukket af IOC. Og det giver mere plads, når man skal arrangere og diskutere en begivenhed som OL, mener idrætsforsker Hans Bonde fra Københavns Universitet:

- OL er i dag primært en politisk begivenhed, og vi kan jo se, hvor mange penge, der bruges af værtslandene på at skabe et spektakulært show, som kan "brande" landet udadtil, siger han og nævner, at forskellene på et OL og eksempelvis et VM i fodbold er slående:

- Rusland brugte flere procent af landets BNP på at arrangere OL i Sotji i 2014, og generelt har åbningsceremonierne en enorm politisk betydning ved et OL. Verdensmesterskabet i fodbold har ikke været sovset ind i dette politiske spil i samme grad, som OL og IOC har. Den store forskel er, at VM i fodbold har én sportsgren, mens OL mere handler om promovering af sport generelt. Værtsnationen kan simpelthen bruge begivenheden som "soft power" over for andre lande.

Korrupt attraktiv

Nu kunne man måske så indvende, at IOC burde have trådt mere varsomt. Der har nemlig været bunkevis af sager, som handlede om penge under bordet og et manglende armslængdeprincip, når vi taler om tildelingen af De Olympiske Lege.

Den største korruptionsskandale kom i 1999 forud for Vinter-OL i Salt Lake City, hvor det blev afsløret, at store pengesummer var gået til IOC-medlemmer, for at de skulle stemme på den amerikanske by som vært for OL. Samtidig er OL i dag en af de begivenheder, der på verdensplan genererer flest sponsorpenge, og vores egen kronprins Frederik mødte massiv kritik, da han i 2009 lod sig prikke på skulderen til IOC's bestyrelse. Mange mente ganske enkelt, at det var en alt for stikkende politisk hvepserede, den danske tronarving trådte ind i.

- OL er blevet verdens største megaevent, og det har gjort det ekstremt attraktivt. Derfor vil mange nationer gerne lægge rigtig mange penge i at arrangere en folkefest for hele verden for selv at komme i et bedre lys, og vi ser jo også, at IOC byder det velkommen. Legene har blandt andet været afholdt i Kina og Rusland i de senere år, og det er jo ikke ligefrem lande, der har demokrati og lighed på programmet, siger Hans Bonde, mens idrætshistoriker Jørn Hansen peger på, at IOC som verdensorganisation er en mastodont i en stadig mindre verden:

- I dag er det jo sådan, at der ikke er en idrætsudøver, som kan slå en prut, uden at det bliver vist i tv. Derfor kan man heller ikke lave et OL, uden at det bliver dækket massivt, og dermed kan det heller ikke undgås at have et politisk islæt. OL er blevet så kommercielt og dyrt, at nogle lande må takke nej til at være værter for begivenheden. Det er hovedsageligt de lande, der stemmer om det, mens lande med en mindre demokratisk tilgang takker ja og bruger pengene, fordi de ikke skal igennem en demokratisk proces først.

Sportslige fredsprocesser

Spørgsmålet er selvfølgelig så, hvordan en lukket loge, der ikke har reformeret sig selv siden 1894, kan leve op til et ideal om "at bidrage til en mere fredelig og bedre verden ved at uddanne unge mennesker gennem sport". For selv om IOC i den senere tid har pippet om, at komiteen skal til at fokusere mere på genbrug og deling af værtskaber imellem byer og lande, mens selve udvælgelsesprocessen også skal forbedres, har organisationen efterhånden taget imod penge fra en hel del stater, der ikke syner af forbilleder for fremtidens unge.

- Det er reelt helt utroligt, at IOC stadig eksisterer, men eftersom organisationen er skabt samtidig med de internationale fredsbevægelser, bliver den sommetider også et billede på, hvad sport faktisk kan løsne op for af spændinger. Som da Nord- og Sydkorea gik ind sammen under OL, siger Jørn Hansen, der mener, at IOC i den henseende afspejler vores moderne verden ganske godt:

- De problemer, IOC slås med, ligner jo den nye verdensorden, vi siden årtusindeskiftet har bevæget os hen imod. Derfor sætter Kina også en dagsorden, når det kommer til OL og IOC. Hvis vi vil have, at komiteen skal være helt ren, så tror jeg ikke, IOC kan eksistere.

Det er idrætsforsker Hans Bonde delvist enig i, og han mener samtidig, at IOC med De Olympiske Lege kan være med til at skubbe på i fredsprocesser, der ikke har noget med sport at gøre:

- IOC har prøvet at lancere sig selv som en slags fredsmægler, og man har fået indført, at der skal være en olympisk fred, når OL afholdes. Og det er faktisk lykkedes at bruge Vinter-OL i Sydkorea sidste år til at medvirke til et tøbrud mellem de to Koreaer, men der er nu også eksempler på det modsatte. For eksempel startede Rusland krigshandlinger mod Ukraine umiddelbart efter at have arrangeret Vinter-OL i 2014.