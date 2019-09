Ved sidste folketingsvalg vandrede 200.000 vælgere fra blå til rød blok. Venstre skal genvinde regeringsmagten, så vi igen kan sætte en ansvarlig retning for Danmark. Som næstformand for Venstre vil jeg støtte Jakob Ellemann i at styrke Venstre, så det bliver naturligt for de 200.000 danskere at vende hjem til blå blok. Det vil jeg gøre med ordentlighed, politisk bredde og organisatorisk indsigt.

Venstre er et bredt folkeligt forankret parti, der giver svar på de problemer danskerne møder. Både de små og nære problemer i dagligdagen, men også de kriser og konflikter, der truer vores land udefra. Vi er kernedanske, men med et stærkt internationalt udsyn. Danmark bliver kun større af, at vi engagerer os i verden.

Kampen frem mod næste folketingsvalg står ikke mellem Dansk Folkeparti og Venstre. Den står mellem rød og blå blok. Vi genvinder ikke regeringsmagten og får Jakob Ellemann som statsminister ved at kæmpe på højrefløjen om de vælgere, der aldrig kunne forestille sig at stemme på andre partier end os borgerligt-liberale.

Partierne i blå blok er vores tætteste allierede, og vi skal have genopbygget det tillidsfulde samarbejde, som tidligere har gjort os stærke. Men vi skal også samarbejde henover midten. Med socialdemokraterne, de radikale og i nogle sager også med SF, Alternativet og Enhedslisten selvom det ikke er der vi har flest fællesmængder. For sådan skaber vi resultater for Danmark.

Men vi skal ikke gøre os illusioner. Det bliver aldrig Mette Frederiksen, der ringer til Jakob Ellemann og tilbyder ham og Venstre statsministerposten. Derfor skal og må vi gøre Venstre til førstevalget for langt flere danskere, og vi skal gøre det naturligt at vende hjem til venstre for de vælgere, der ved sidste valg, valgte blå blok fra.

Venstre er et liberalt parti. Vi er ikke nationalkonservative. Vi er et bredt parti med politik på alle hylder. Vi er et parti, der ikke kun kan tale om udlændinge. Vi står på mål for en stram og fornuftig udlændingepolitik, fordi den politik er nødvendig for at sikre sammenhængskraften i Danmark. Kommer man til Danmark, så skal man bidrage. Bor man i Danmark, så skal man lære dansk, følge vores love og regler og få Danmark ind under huden. Vi møder alle mennesker med forventninger og krav - også udlændinge, der kommer hertil. Men vi er og skal ikke være som de højreorienterede partier, der kun kan tale om udlændingepolitik, og som kæmper om at gøre det i det groveste sprog.

Vi skal holde fast i vores liberale kompas. Det værdisæt, der har gjort Venstre stærkt gennem 149 år. Jeg vil som næstformand være et stærkt team sammen med Jakob Ellemann. Vi kan samle Venstre og styrke os indefra med stærkere politikudvikling, bedre inddragelse og organisatorisk forankring.

Venstres nye næstformand skal loyalt støtte formanden og bygge bro mellem formanden, de folkevalgte og medlemmerne. En næstformand skal spille alle stærke. Vi har mange profiler i Venstre. Dem skal vi bruge aktivt til at styrke vores parti. Men næstformandens rolle er ikke at være solorytter, der skal promovere sig selv. Venstres næstformand må og skal være en holdspiller.

Afstanden mellem folkevalgte og medlemmer skal være kortere. Vi skal opbygge både formelle og uformelle politiske netværk. Vi skal udvikle politiske camps og nye typer aktiviteter, der gør det sjovt og spændende at være medlem af vores parti. Vi skal sætte den politiske kreativitet fri og lære af vores knap 35.000 medlemmer.

Venstre være partiet for alle aldersgrupper. Vi har Danmarks stærkeste politiske ungdomsorganisation. Men mange falder fra, når familielivet kalder. Det er et tab for Venstre. Børnefamilierne har stor berøring med vores velfærdssamfund og en kæmpe viden om, hvordan vi udvikler det fremover. Et velfærdssamfund, der sætter mennesket i centrum og sikrer frit valg for den enkelte og tillidsfulde rammer for de offentligt ansatte, så de kan bruge deres faglighed og kompetencer på at møde borgeren i øjenhøjde i stedet for at blive fanget under en bunke bureaukrati.

Den arvefølgetænkning, der har præget Venstres tidligere ledelse, har skabt konflikter, det har skabt splid. Venstre ledelse skal være et team, hvor der ikke er tvivl om rollerne. Derfor skal næstformanden være en loyal holdspiller, det er jeg.

Næste år kan Venstre fejre sit 150-års jubilæum. Som næstformand vil det være mit mål, at vi kan fejre vores jubilæum som et stærkere parti, et samlet parti og et parti, der tager ansvar for fællesskabet og helheden og skaber et mere liberalt, velstående og sammenhængende Danmark.