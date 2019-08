Debat: Stop københavneriet og se Danmark som et sammenhængende land

Som en skarpsleben, men dybt forældet husarsabel bliver begrebet sendt i krig af (lokal)politikere og (lokal)journalister i København, hver gang det øvrige Danmark påpeger det simple faktum, at langt størstedelen af Danmarks værdier skabes langt væk fra hovedstaden, og at rigdommen her skyldes de meget store milliardbeløb, det værdiskabende Danmark gennem et utal af skæve ordninger løbende tvinges til at overføre til hovedstadsområdet.

Men en gang imellem lykkes det også de københavnske lokalkrigere at se realiteterne i øjnene.

Et af de sjældne eksempler stod at læse i Berlingske 19. august, hvor denne lokalavis' erhvervskommentator, Jens Chr. Hansen, konstaterede, at "Drømmen om Øresundsregionen er en død sild". Det har vi andre vidst længe. Og hvis nogen skulle være i tvivl, så tænk bare over, at vores svenske naboer har indført grænsekontrol, hvilket den danske regering i øjeblikket også arbejder for at få indført på den danske side af Øresund.

Men hvad gør vores dejlige (men desværre selvovervurderende) hovedstad så, når Øresundsregionens fiasko bliver helt tydelig? De beslutter at lægge flere mil til den alen, de allerede har haft fiasko med, og lancerer begrebet Greater Copenhagen. Det er et samarbejde med København som centrum og titelindehaver, der skal skabe en sammenhængende region fra Oslo over Gøteborg og Malmø nedover Femern til Hamburg. En Københavnerfantasi uden indhold!

Mon Oslo vil kalde sig en del af København? Mon Hamborg med 5 mio. indbyggere vil? Og Sverige har jo allerede indført grænsekontrol.

Hele tanken er Danmarks-bashing, og mon ikke snart det er på tide, at (lokal)politikere og (lokal)journalister i hovedstadsområdet forholder sig til realiteterne i Danmark og i stedet satser på et sammenhængende Danmark.