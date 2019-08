Debat: Ret skytset mod politikere isf. mod Greta Thunberg

De fleste ved vel efterhånden, at Greta Thunberg er en svensk teenager, som har påtaget sig den enorme opgave at råbe verdens magtfulde mænd og kvinder op: Klimakrisen skal løses, og der skal ske noget nu. Dermed ligger Thunbergs budskab i direkte forlængelse af den overvældende mængde forskning, der viser, at hvis den ældre generation svigter, bliver det børnene og de unge, der mister deres fremtid.

Heldigvis har Thunberg vundet hæder og ære. Men hun er også blevet mødt af usaglige og irrationelle angreb, der ikke tjener voksne mennesker til ære. Pia Kjærsgaard er et eksempel. Et andet er den efterhånden ikke helt unge journalist, Adam Holm, der i et indlæg i Altinget bekendtgør, at han har fået nok af Thunberg. "Voksenverdenen kan godt leve op til sit ansvar uden at blive belært af et ungt menneske, der stadig bor hjemme hos mor og far," skriver Holm, der vist nok har tabt besindelsen og ikke helt genvundet den, inden han satte pennen til papiret.

Holm kan selvfølgelig mene, hvad han vil. Men det er alligevel tankevækkende, at voksne, velinformerede mennesker retter deres frustration mod budbringeren og ikke mod de politikere, som stadig tøver med at handle. For disse mennesker er en dygtig og sympatisk teenager åbenbart mere generende end en akut klimakrise med uoverskuelige konsekvenser.