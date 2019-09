Debat: Oskar og hans venner skal på finansloven

De fleste ønsker de bedste opvækstbetingelser for vores børn og børnebørn, så vi ved, at når vi går på arbejde, så har vores børn en tryg hverdag i daginstitutionerne.

Derfor skærer det i hjertet, når Børns Vilkår kan fortælle, at hvert fjerde barn savner voksne i daginstitutionerne, som kan trøste dem. Oversat betyder det, at en masse små mennesker svigtes hver dag, når de er kede af det. Og det er næsten ikke til at bære, at personalet har for travlt til dem.

Daginstitutioner skal ikke bare være opbevaring. Det skal være børnenes trygge baser, når mor og far er på arbejde. Det skal være steder, hvor børn kan lege og udvikle sig. Hvis det skal ske, skal der være flere voksne omkring vores børn. Der er derfor hårdt brug for, at vi kommer i gang med indfasningen af minimumsnormeringerne, så der er voksne nok. Trøst er basalt!

Sidste weekend snakkede vi om, at det er Arnes tur til at få en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det er jeg enig i, men nu er det også Oskars tur til en god start på livet. Derfor vil SF har startet indfasningen af minimumsnormeringerne på næste års finanslov.