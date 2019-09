Debat: Minister skal huske betjentene på Fyn

Tryghed i Danmark. Under denne overskrift i søndagens udgave af avisen Danmark er en artikel af vores justitsminister Nick Hækkerup. Ingen tvivl om, at ministeren vil befolkningen og politiet det godt. Det haster også må man sige. Siden politireformen i 2007 og diverse effektiviseringer, rationaliseringer, udflytning af arbejdspladser, fyringsrunder, lederreform, nedlæggelse af politistationer og nedlæggelse af landpolitiet er bægeret vist fyldt.

Som politimand gennem 36 år og byrådsmedlem i Middelfart kommune ser jeg med tilfredshed på, at ministeren følger op på valgløftet fra seneste valgkamp. Lokalpolitiet skal tilbage til borgerne. Citat: Tyngden i dansk politi skal være i fødder på gaden - ikke i strategifunktioner i toppen.

Jeg kan ikke være mere enig. Det skal være mere politi og mindre konsulentvælde.

Samtidig kan jeg godt være noget bekymret når Fyens Stiftidendes lederskribent Per Storm i fredagens avis konkluderer, at Fyns Politi hverken er værre eller bedre stillet end øvrige politikredse. Må jeg i al stilfærdighed minde om, at Fyns politi (og Vestegnens politi) har mistet langt flere betjente gennem årerne end øvrige politikredse, og hvad langt værre er: Vi er den eneste politikreds i Danmark der faktuelt har lukket og slukket fire politistationer. Nyborg, Faaborg - Midtfyn, Assens og Middelfart. 80 betjente havde her deres daglige gang og politiarbejde. De kendte lokalområdet og borgerne på godt og ondt.

Når tegningerne skal tegnes, så håber jeg, at ministeren husker dette. Arbejdspladserne er der endnu. Mon ikke også betjentene er klar?