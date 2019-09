Debat: Minimumsnormeringer skal med i finansloven - Ungerne fortjener bedre

Vores guld, altså ungerne, skal have en bedre start på børnelivet, for alle børn har ret til at blive set og hørt. Det var et vigtigt tema i valgkampen for SF, og vi er svært tilfredse med, at minimumsnormeringer for daginstitutionerne er en del af "forståelsespapiret", som er aftalt mellem regeringen og de tre støttepartier.

Nu skal papiret tolkes, forhandles og føres ud i virkeligheden, og det har topprioritet for SF på Christiansborg. Vi ser frem til, at kommunerne snart skal i gang med at ansætte mere personale i vuggestuer og børnehaver.

Bedre forhold i institutionerne er godt for alle: børnene, pædagogerne, forældrene - og en helt personlig tilføjelse: bedsteforældrene. Det er også en investering, som kommer godt forrentet tilbage til samfundet. En god start på livet giver langt større sandsynlighed for uddannelse, job og sundhed.

Minimumsnormeringer er rettigheder til børn og forældre, og det er på høje tid. Halvdelen af pædagogerne fortæller, at de dagligt eller flere gange om ugen oplever at give utilstrækkelig omsorg. Fire ud af 10 pædagoger har indenfor det seneste år stået i en situation, der var uforsvarlig eller decideret farlig.

Derfor vil SF have minimumsnormeringer med i finansloven allerede i år. Børnene kan ikke vente. Forældrene skal aflevere ungerne med ro i maven. Samfundet vinder.