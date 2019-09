Debat: Landdistrikternes virksomheder skal rustes til at møde den digitale fremtid

IT: En virksomheds evne til at omfavne digitaliseringen er afgørende for, om virksomheden lever eller dør. Derfor har også landdistrikternes virksomheder brug for at blive klædt på til den digitale fremtid.

I september kører Google landet rundt i en uddannelsesbus fyldt med digitale eksperter og giver gratis kurser til iværksættere og virksomheder i 11 danske kommuner. Eksperterne kommer ikke alene fra Google, men også fra Vækstfonden, Innovationsfonden, PwC og Danske Bank, der sammen med Landdistrikternes Fællesråd er partnere i turen Google Succes Online Tur.

Når de digitale eksperter bevæger sig gennem landet på ruten, der begynder i Horsens og ender i Helsingør, er de med til at sørge for, at landdistrikternes virksomheder og iværksættere bliver klædt på til at indtage den digitale fremtid. Og det er der god grund til at glæde sig over.

For virksomhederne i landdistrikterne rummer digitaliseringen på samme tid enorme muligheder og store udfordringer. E-handel visker tid og rum ud, så det for mange kunder har mindre betydning, om en butik ligger i Vestervig eller på Vesterbro. Selvsamme e-handel sætter dog de lokale virksomheder og kunder under pres, ikke mindst detailhandlen er udfordret.

Navigeringen i det digitale landskab er også svært for mange virksomheder, som behøver it-kyndige til at sætte kursen. Kun hver tiende virksomhed er rustet til mødet med fremtidens omskiftelige digitale marked, men desværre har mange små og mellemstore virksomheder i landdistrikterne svært ved at rekruttere de digitale hoveder, der kan hjælpe dem ind i den nye virkelighed.

Det er et paradoks, for en ting er klart - digitaliseringen er kommet for at blive, vi har kun set begyndelsen.

Den enkelte virksomheds evne til at omfavne digitaliseringen og skabe vækst på baggrund af den, er helt afgørende for virksomheden. Derfor er det bydende nødvendigt, at vi opgraderer virksomhedernes digitale værktøjskasse.

Først og fremmest skal den kommunale erhvervsservice samt erhvervshusene have stærkere digitale kompetencer, ligesom kommunerne bør ansætte digitaliseringskonsulenter, der kan vejlede de små og mellemstore virksomheder. Virksomhedernes støtteordning til ansættelsen af en akademiker, landdistriktsvækstpilotordningen skal også styrkes og afbureaukratiseres, så flere har råd til at ansætte it-kyndige medarbejdere.

Den digitale infrastruktur er også en bremseklods for den digitale dannelse i landdistrikterne; helt op mod 200.000 adresser har stadig ikke tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning. Derfor skal der flere penge til bredbåndspuljen, ligesom der i forbindelse med kommende frekvensauktioner bør sættes fuldt dækningskrav af tyndtbefolkede områder.