Debat: Hvide eller sorte penge? Er der frit valg for bankerne?

300 gange fra 1997 til januar 2018 har den svindeltiltalte Britta Nielsen via diverse bankkonti overført ca. 117 millioner offentlige tilskudsmidler til sig selv. 7,3 millioner af pengene er via Nordea sendt til sydafrikanske konti. I samme periode har hun hævet mere end 17 millioner kroner i kontanter i Danske Bank.

Danske Bank har i en anden sag i perioden fra 2007 til 2015 ladet 1500 milliarder (!) kroner strømme gennem en estisk filial, hvoraf en del formodes at være hvidvask.

Det er ufattelige store tal for en lønmodtager, som også Britta Nielsen var, men sket er sket.

Hvidvaskeloven taler sit tydelig sprog om, at bankerne skal være opmærksomme på: "kundekendskab" og "komplekse eller usædvanlige store transaktioner".

Jeg var med dette i erindring overbevist om, at bankerne havde lært lektien. Men jeg har måske taget fejl?

Jeg skulle hæve et beløb over 8.000,00 til brug for en gave. Det skete i min egen bank. En bank, hvor jeg har været kunde i 47 år, som kender mine økonomiske såvel som personlige forhold. Det var tale om en mikrotransaktion. Men da jeg afleverede udbetalingsbilaget ved kassen, indledtes en inkvisitorisk proces. Det startede med en belæring om, at jeg burde have bestilt pengene i forvejen. Jeg blev derefter afkrævet billedlegitimation og en forklaring om, hvad jeg skulle bruge mine egne, og efter skat, surt opsparede midler til. Jeg blev så opfordret til at gå en tur i byen, for der ville gå et stykke tid, før pengene kunne udbetales. Næsten duknakket af mistanken om "hvidvask" vente jeg tilbage, men fik til min store lettelse mine egne penge udbetalt.

Jeg vil på ingen måde bebrejde bankassistenten disse handlinger. Men tænk, hvis man havde lagt samme energi i egne kontrolforanstaltningerne i de nævnte skandaler. Tænk, hvis man foretog en risikovurdering i forhold til kunderne og afpassede indsatsen derefter, så var katastroferne måske undgået, også for de ældre mennesker, der aktuelt er franarret kontonummer og NemID af kyniske svindlere, der så har hævet hele deres opsparede formue uden bankerne har reageret.

Konduite, sund fornuft, trussels- og risikovurderinger ville styrke ligheden mellem kunderne og tilliden til bankerne, hvidvaskerloven og administrationen af denne. Det er der hårdt brug for!