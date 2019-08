Debat: Hvem slår hvem ihjel? Ret politisk fokus mod drabsforskning

Efter et skænderi med sin fraseparerede hustru om samkvemsretten til børnene bedøvede gerningsmanden med vold hustruen med æter. Han splittede derefter en el-ledning op og kom vattotter dyppet i vand på hvert ledningsstykke. Han placerede dele af isolerede ledninger i hustruens hænder. Den primitive elektriske stol var klar. Han trykkede på kontakten. Sikringen sprang, men fattet, koldt og kynisk skiftede han den ud. Strømmen blev sat til igen og hustruen gik i krampe og døde af el-chokket.

En kvinde, der var sygehjælper, blev forelsket i en kræftpatient. Da han blev udskrevet som helbredt, flyttede de sammen. De levede i et godt parforhold, men efter nogle år brød sygdommen ud igen. Det var kræft i struben med stærkere og stærkere smerter. Han var på maksimal morfin-dosis og var i den terminale fase. Under sin hospitalsgerninger lykkedes det sygehjælperen at tilegne sig så meget morfin, så hun var i stand til for evigt at hjælpe ham ud over de grusomme smerter. Hun gav sin forlovede en overdosis på 10 milliliter. Kort tid efter konstaterede hun, at han var sovet stille og roligt ind. Hun tilkaldte en natlæge, der fastslog, at døden var indtrådt, og han bad hende om næste dag at få hjemmets læge til at skrive dødsattesten. Da huslægen ankom den næste dag, kunne hun ikke tie og fortalte ham, at hun stod bag dødens indtræden.

En taxachauffør havde en sen aften set en mand vakle ud og falde om på gaden. Manden var dødeligt såret. Det var let at finde frem til gerningsstedet. Blodspor førte direkte til mandens lejlighed. Her traf vi en totalt nedbrudt kvinde, der fortalte, at de, som gennem efterhånden mange år, havde haft et af deres uendelige skænderier, hvor ægtefællen beruset og gang på gang havde hånet og ydmyget hende. I dag havde han taget kvælertag på hende, men det lykkedes hende at få fat i en kniv, som hun desperat stak i ryggen på ham for at forsvare sit liv. Han døde kort tid efter på operationsbordet.

Tre eksempler på nær- og partnerdrab, som jeg har efterforsket, og som med mange andre drabssager har givet mig et indblik i et mørkt univers, i drabets afsindige logik, hvor de helt store følelser og paradokserne er i spil. Min første drabschef fortalte mig, at for ham var drab. I visse situationer mere forståeligt end et simpelt tyveri, Et motiv, som man godt kan forstå, og som man skal forstå, hvis man vil opklare forbrydelsen.

Johannes Møllehave sagde på et tidspunkt, at den eneste forskel på ord og mord, er et M, og understregede hermed, som urbilledet i Shakespeares Othello, at de smukke ord, der formes af kærlighed og udtrykt gennem kærtegn, kan forvandles til hadefulde ytringer og omsat til knytnæveslag og kvælertag. Sådan er det også i den virkelighed, jeg som efterforsker mødte, hvor mange drab skete, netop hvor forelskelsen og kærligheden forvandles til had og skinsyge.

I min tid - 1970-1992 - i Drabsafdelingen i København og på Rejseholdet - var risikoen for at omkomme ved drab størst for kvinder mellem 30 og 40 år boende i København. De fleste ville blive dræbt enten ved kværkning eller med knivstik af deres partner. Det farligste sted at være var ikke det indre eller ydre Nørrebro, men indenfor hjemmets fire vægge, enten i soveværelset eller køkkenet. Kendsgerninger (?) der var baseret på erfaringer fra mit arbejde.

Jeg har nu fået en forskningsmæssig kvittering på, at empirien langt hen ad vejen også holder stik i dag. 300 af de 536 kvinder, der blev dræbt mellem 1992 og 2016, blev slået ihjel af deres partner. Det er 26,7 pct. af de 1.417 drab begået i perioden, der ifølge Dagbladet Information er undersøgt af retsmediciner, Asser Hedegård Thomsen Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet Et unikt studie, der er offentliggjort i det internationale tidsskrift Forensic Science International: Synergy.

Men paradoksalt er det ikke disse drab, der skaber forsidestof og kioskbaskere. Hvis sagerne overhovedet bliver nævnt, er det højst i en avisnote. Dette er helt i modsætning til bandedrab, der udgør en meget lille del af drabene - kun 7 pct. - men de skaber et politisk fokus med krav om særlige politiindsatser m.v. Studiet her kan forhåbentligt ændre på dette.

Undersøgelsen viser også, at det er skilsmisse og jalousi, der er en del af motivet. Det er tilfældet i 38 procent af alle partnerdrab, men som også påvist i mine få eksempler, er der andre motivprocesser, der fører frem til drabet, også at kvinder slår mænd ihjel. 79 mænd blev således hen over de 25 år dræbt af deres partner.

Jeg har her sammenlignet mine egne erfaringer som praktikere med den seneste forskning i drabssager, og jeg er blevet klogere.

Efterforskning og forskning ligner hinanden, da begge aktiviteter er en jagt på sandheden, men det er også åbenbare forskelle. En grundpille indenfor forskning er åbenhed, men efterforskning er præget lukkethed. Jeg havde håbet på, at den professionsbacheloruddannelse, der var klar og påbegyndt i dansk politi ville lukke op for politiforskningen. Men som med drabssagerne her, blev det politiske fokus rettet mod sager, der skabte overskrifter og udartede sig til symbolpolitiske handlinger, hvor politiet blev kastet rundt i manegen, og BA-uddannelsen blev skrottet. Dermed mistede man tiden til refleksion og forskning, der måske kunne have bidraget til at undgå de mange skandaler politiet i øjeblikket er hærget af. Politikerne burde bruge spejl i stedet for kikkert, når de søger efter fejl

Jeg er stærkt optaget af forskning, der kan understøtte politiet i dets vigtige, også forebyggende, arbejde, som studiet her lægger op til, desværre er det en mangelvare i dansk politi. Politividenskab (Police Science) er ellers et tværfagligt forskningsfelt, som er under hastig udvikling alle andre steder i verden, bl.a. i Norge. Her er forskningen forankret omkring Politihøgskolen i Oslo, og er ret omfattende (se f.eks. https://www.phs.no/forskning/). Kritisk og konstruktiv skal den være med til at gøre politiet mere analytisk og kundskabsbaseret i deres forebyggende, håndhævende og hjælpende virke.

Forskning kan, som retsmedicineren Asser Hedegård Thomsen har påvist, fortælle os: "Hvem slår hvem ihjel?" og dermed medvirke til at skabe en relevant prioriteret præventiv indsats. Forskning fremfor kioskbaskere burde have større politisk fokus, da det helt åbenbart kan styrke dansk politi i deres varetagelse af vores retssikkerhed, tryghed og samfundets interesser i øvrigt.