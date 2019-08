Debat: Hvad er Danmark vores uden landbrug? Høsten er på vej i hus

De seneste dages varme har været gode for dansk landbrug. Der er blevet knoklet for at få høstet. Og det tegner til en ok høst, til gavn for livet på landet.

Få kan som H.C. Andersen malerisk beskrive livet på landet. I sit eventyr om den grimme ælling lyder det blandt andet:

"Der var saa deiligt ude paa Landet; det var Sommer, Kornet stod guult, Havren grøn, ..."

Jo, der er dejligt på landet. Og i Grundtvigs smukke høstsang "Nu falmer skoven", beskriver han, hvordan bønderne går vinteren i møde med taknemmelighed. For de gyldne korn ligger i lade og lo - og de vil føre os sikkert igennem de kolde dage.

Men de gyldne korn og "marken der er mejet" handler om alt andet end idyllen på landet. Og måske er det den pointe, der er gået i glemmebogen hos mange.

For det danske landbrug er netop med til at sikre Danmark et fundament, vi kan klare os videre på. Ikke kun henover lange vintre, men også - som vi har set i nyere tid - når verdenskrisen kradser, og landbruget bidrager til velfærdssamfundet.

Og i form af eksport, vækst og faste leverancer af produkter af høj kvalitet til fødevareerhvervet. I dag handler det om arbejdspladser, vækst og udvikling.

De mange job inden for svineproduktionen sætter for eksempel deres tydelige fingeraftryk på vores lokale erhvervsstruktur. Ligesom kvægproduktionen gør det med vores lokale mejerier. Og hvad var Danmark uden landbrug?

Ingen andelsvirksomhed, intet liv i de små samfund. Og uden landbrug vil det stå sløjt til med det for Danmark så vigtige fødevareerhverv.

Derfor har vi alle grund til at glæde os over, at høsten er godt på vej i hus.