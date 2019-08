Debat: FN's sikkerhedsråd står i et dilemma med at finde løsning på Kashmir-konflikten

Kashmir er igen kommet i søgelyset, efter Indien har besluttet at inddrage den indiske del af Kashmir i selve Indien. Beslutningen er truffet på et tidspunkt, hvor Indien kan fejre sin selvstændighed, nu hvor det er 72 år siden, Indien fik sin uafhængighed. Det skete ved midnatstid til 15. August 1947. Indien måtte acceptere en opdeling fra samme dato. Således opstod Pakistan, som fejrer dagen den 14., resten af Indien den 15. August.

Bogen "Freedom at midnight" af Collins og La Pierre og Ghandi-filmen (mangedoblet Oscar-vinder fra 1982) beskriver begge på meget realistisk vis, at denne frihed ikke var uden efterveer.

Indien var på selvstændighedsdagen opdelt i et større antal stater, der hver havde en maharajah som statsoverhoved. Der var tre stater i det nordlige Indien, hvor der var et misforhold mellem befolkningens og maharajahens religion. I to stater var befolkningen indere, og disse blev fra starten omgående besat af indiske militærenheder, fordi de havde en muslim som statsoverhoved. Den tredje stat var Kashmir, hvor statsoverhovedet var sikh (hindu), men den overvejende del af dets befolkning var muslimer, der helst ville have været med til Pakistan.

Pakistans "opfinder " var Muhammed Ali Jinnah, en engelsk uddannet advokat, der i det indiske parlament var leder af Muslim league, og som var ansvarlig for, at der blev to stater, Indien og Pakistan. I grunden var der tale om tre stater, idet der både var et Vestpakistan og et Østpakistan (Bangladesh i dag).

Under en debat i parlamentet skulle en politiker ved navn Patel have udtalt: "Giv blot Jinnah sit Pakistan, det vil ikke holde 25 år alligevel." Dette var en profeti, der gik i opfyldelse, idet Pakistan blev delt i 1971. Hele Kashmir var fra starten en del af Indien, men i efteråret 1947 fik Jinnah en noget blandet styrke sammensat, hovedsageligt bestående af "pathaner" fra grænseområdet mod Afghanistan. Disse landsknægte skulle forsøge at besætte Kashmir. Det lykkedes for dem at trænge frem i det uvejsomme terræn, til de kun var 60 km fra områdets største by Srinagar.

Indien var nødt til at reagere hurtigt, og satte fly ind til at transportere infanteri til flyvepladsen i Srinagar. Til forstærkning lykkedes det at få fire panservogne kørt op fra Delhi ad smalle veje over bjergkæden Pir Panjal, der visse steder er over 18.000 fod høj. Det lykkedes disse at afvise angriberne fra at avancere yderligere. I opgøret deltog også enheder fra den pakistanske hær, der var tilkaldt til at forstærke pathanerne. Det lykkedes inderne i sidste øjeblik at tilbagevise angrebene, og det hele endte op i to fronter overfor hinanden. Efterhånden var linjen et par hundrede km. lang, og situationen var fastlåst langs denne. Herefter blev sagen indbragt for FN, der besluttede at udsende en styrke af militære observatører, og fastlagde linjen som en "Line of Control", som parterne skulle overholde.

De seneste dage har der været talt om både to og tre krige landene imellem. Det korrekte tal er tre; 1947, 1965 og 1971. Der var en kortvarig konflikt i 1965, som medførte nogle ændringer af forløbet af Line of Control, men en mere afgørende ændring skete i 1971, og man måtte mødes igen for at lave en ny aftale, hvor den Line of Control, der stadig gælder i 2019, blev fastlagt.

Der er udarbejdet en "Observers Manual", et digert værk på et par hundrede sider, der beskriver linjens forløb. Man kunne sige meter for meter. Fortællingen om ændringen i 1971 er lidt mere kompliceret. I Østpakistan og Vestpakistan, der blev anset for hovedlandet, afholdtes et tilsyneladende demokratisk valg, der gav resultatet, at i Østpakistan vandt "Avami ligaen", hvis kandidat var Mujib Ur Rahman. Da Østpakistan befolkning var mere end 50 pct. større end i Vestpakistan, forlangte denne Muji Bur at blive præsident. Dette ville de i Vestpakistan, in casu Sulfikhar Ali Bhutto, ikke høre tale om, så de enheder af hæren, der var i Østpakistan fik ordre til at kalde til orden. Mujibur klagede sin nød til Indiens premierminister, Indira Gandhi, som gav ham militær støtte. Mens inderne var optaget mod Øst, forsøgte Vestpakistan at udvide sit besatte område i Kashmir. Siden har Pakistan beklaget, at deres styrker i Østpakistan kun kunne modstå inderne i få dage, inden de overgav sig. De indiske styrker, der stod langs Line of Control i Kashmir, måtte vige for pakistanerne i visse områder. De indiske styrker, der nu havde udført deres arbejde i Østpakistan, blev sat på tog og kørt til grænsen til Pakistan. Overfor truslen om en indisk invasion i hovedlandet fik Pakistan travlt med at indstille operationer i Kashmir, hvorfor Line of Control fik det forløb, der gælder i dag.

Mens den del af Kashmir, der er pakistansk, er et selvstændigt område, benævnt Azad Kashmir (Frit Kashmir), er den indiske del blevet administrativt sammenlagt med Jammu og betegnes i dag som området Jammu - Kashmir, men en folkeafstemning i området ville give klart muslimsk flertal. Det, som Indien forsøger, er en overtrædelse af de regler, der gælder for området.

Således har FN's sikkerhedsråd trådt sammen for at få striden bilagt. FN's tilstedeværelse til at overvåge Line of Control er en samling militære observatører, i varierende antal omkring 35-40. De kommer fra lande som Chile, Uruguay, Australien, Italien, Belgien og de fire nordiske lande, heraf fem fra Danmark. De skal observere, hvordan de stridende parter overholder Line of Control. Observatørerne har ikke lige muligheder. I Indiens del er der fem "Field Stations", der styres fra Srinagar, mens der er syv Stations i Pakistans del og styret fra Rawalpindi. Missionen er betegnet UNMOGIP og har sit hovedkvarter i Srinagar om sommeren. Da er der klima som det danske, og i Rawalpindi om vinteren, hvor det er sensationelt at opleve frost. At være observatør indebærer besøg hos enhederne i fronten for at høre, om der er skærmydsler med inderne, som sidder på de højere bakker og kigger ned på pakistanske stillinger på de lavere. På indisk side må observatørerne blive på deres fem stationer, og holde kontakt med de militære enheders hovedkvarterer, men i øvrigt passe sig selv. At nærme sig de forreste stillinger er ikke en mulighed.

Den ene part kan klage til FN over den anden, hvis man mener, at der er sket en overtrædelse af Line of Control. Typisk med skydning ind over linjen, og af og til det der er værre. Pakistanerne rapporterer over 100 stk. af disse hvert år. Fra inderne hører man intet. Missionens opgave er at observere og indberette til FN, og på den måde ser det ud, som om inderne alene var skurken, men dette er dog forkert.

Min erfaring efter at have arbejdet som observatør i området gennem to år er, at pakistanerne er interesserede i en folkeafstemning i hele området, mens inderne er absolut imod dette, idet resultatet er givet på forhånd. Inderne har ved for år tilbage at sammenlægge deres del af Kashmir med området Jammu forsøgt at legalisere netop det, de har gang i lige nu med at få demografien ændret, så der med tiden bliver overvægt af hinduer i den indiske del af Kashmir. Falder forsøget heldigt ud, kan Line of Control blive en permanent regulær grænse, der deler Kashmir i to. Lige nu er bolden hos sikkerhedsrådet.