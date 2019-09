Debat: Damer, piger, gutter og drenge - pseudoarbejde i den gode sags tjeneste

"Undgå at samle/anråbe de studerende med kønnede betegnelser, såsom: damer/piger eller gutter/drenge." Citatet, som stammer fra en mail til underviserne på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab på Københavns Universitet (KU), er det seneste indslag i en række opsigtsvækkende udmeldinger fra ledelsen og administrationen på landets ældste universitet. Sidste år vakte en besynderlig dresscode i forbindelse med en udklædningsfest opsigt: Mexicanske sombreroer var ikke velsete.

Også denne gang er reaktionerne forudsigelige. DF'eren Søren Espersen blev så rasende, at han - iført komisk virkende kvindetøj - spurgte, "hvad fanden er det, der foregår?" Andre - tilsyneladende de ansatte på det pågældende institut på KU - hilser udmeldingen velkommen: Det er betryggende og rettidig omhu at anvise en retning i en køns- og identitetsforvirret tid. Det ville næppe falde mig selv ind at henvende mig til mine gymnasieelever med betegnelsen "gutter". Så skulle det da være ironisk ment. Jeg har faktisk slet ikke behov for at vide, hvilke betegnelser ledere og mellemledere vil fraråde mig at bruge. Jeg kan godt selv finde ud af at undgå at krænke andre. Det kan de fleste. Og de, der ikke kan, vil alligevel ikke have glæde af administrative manualer, som ret beset er pseudoarbejde. Det er i virkeligheden det mest kritisable i denne sag: At voksne mennesker bruger deres arbejdstid på unødvendige initiativer - også når det sker i en god sags tjeneste. Hvad bliver det næste? At forbyde ironi?