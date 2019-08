Debat: Befolkningen er ved at miste respekten for politiet

Politiet, de kommer da, når man ringer efter dem. Sådan mener de fleste danskere, det skal være, og sådan har det også altid været i Danmark - men mange steder er det desværre ikke sådan længere.

Efterhånden er der nemlig langt fra garanti for, at politiet dukker op, selv om der er borgere, som har brug for hjælp. Selv i de tilfælde, hvor en borger eksempelvis har oplevet indbrud i sit hjem og kan oplyse, at der er mulighed for at pågribe gerningsmanden med det samme, er der ikke længere garanti for, at politiet rykker ud.

Ikke fordi ordensmagten er blevet ramt af akut arbejdsvægring, men simpelthen fordi der i meget alvorlig grad mangler ressourcer.

Den bizarre ide, om at grænsen mod Tyskland skal bevogtes kombineret med blandt andet en lang række terror-relaterede bevogtningsopgaver, har betydet, at politiet nærmest er lagt ned af arbejdspresset.

Heldigvis har landets nye justitsminister lovet at finde 130 millioner kroner, så overarbejdspuklen på over 805.000 timer kan blive bragt lidt ned. Men det er kun en symptombehandling, og hvis ikke der gøres noget mere radikalt og generelt bliver fundet mange flere penge til politiet, så vil der gå ganske kort tid, så er puklen tilbage på mindst samme niveau.

Faren ved det enorme pres og de manglende udrykninger er, at befolkningen mister tilliden til politiet. Derudover kan den slags ikke undgå at få mængden af selvtægt til at stige voldsomt. For hvis ikke de, der har lov til at udøve magten, kommer de lovlydige til hjælp, vil mange selv gribe ind i forsøget på at opnå retfærdighed.

Den slags skal naturligvis aldrig accepteres, men det er en forståelig og forventelig reaktion, hvis ikke politiet magter at hjælpe.

Derfor haster det. Politikerne skal meget hurtigt finde penge nok til at sikre, at der kan uddannes og ansættes markant flere betjente. For alternativet er, at befolkningen mister tiltroen og respekten for ordensmagten, og sker det, vil vi som samfund for alvor få et problem.