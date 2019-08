De tre tabuer - eller hvad tænker elefanterne?

Klima, køn og dyr. Disse tre emner udløser med stor sandsynlighed spontane shitstorme, hvis man ikke formulerer sig med stor forsigtighed. Hvis man lægger vægt på en fredelig tilværelse på de sociale medier, bør man helt undgå dem. Betragte dem som tabuer. Jeg har selv dummet mig i opslag på Facebook om de to første emner.

Klima: Jeg har formastet mig til at kritisere den religiøse dyrkelse af det svenske klima-ikon Greta Thunberg. Det skulle jeg ikke have gjort.

Køn: På valgaftenen rådede jeg Pia Olsen Dyhr til at skifte stylist. Jeg skyndte mig at slette opslaget igen, inden shitstormen for alvor greb om sig. Jeg skammer mig endnu, men jeg mener nu inderst inde stadig, at langt hår klæder SF-lederen bedre end den nuværende "friske" drengefrisure. Lad mig nu - shitstorm eller ej - gå all in og vove pelsen med det sidste tabu: Dyrevelfærd. Ikke vedrørende gæs og fois gras, men elefanter. Cirkuselefanter. En aften i sidste uge handlede TV-Avisens hovednyhed om tre cirkuselefanter, hvis skæbne var uvis. De har stået i karantæne i otte måneder, fordi det ikke længere anses for passende at lade elefanter og en række andre truede dyr optræde i cirkus. Alle medvirkende i indslaget - studievært, cirkusdirektør, politikere osv. - gjorde sig stor umage med at inddrage elefanterne selv: Hvad tænker de? Hvad føler de?

Selv forsøgte jeg hjemme i min lænestol at finde en grimasse, der kunne passe. Hvor er vi mennesker humane, tænkte jeg. Især når det gælder dyr. Shitstorm, kom bare an!