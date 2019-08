Danskernes klimaadfærd: To kødfrie dage om ugen er intet problem

Emil Nielsen, 26 år, Odense

- Generelt vil jeg sige, at jeg er ret klimabevidst. Jeg er stoppet med at købe plastikposer, når jeg handler i Netto, jeg dropper unødvendig emballage og lader være med at købe det størst mulige fjernsyn, men vælger et mindre i stedet. Derudover er jeg også begyndt at spise mindre kød, fordi jeg ikke har et behov for at få kød hver dag.

- Min forældres generation vil nok sige, at de ikke kan leve uden deres bil, men jeg er ret overbevist om, at der i hvert fald går lang tid, inden jeg køber en bil. Jeg føler, at jeg har mere frihed, når jeg ikke har en bil. Derfor bruger jeg også kun mine forældres bil, hvis der ikke er andet, der kan lade sig gøre.