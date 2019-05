Danskerne er i stemmeboksene: Følg valget til Europa-Parlamentet live her

EU: Søndag er danskerne i stemmeboksene for at sætte deres kryds til europaparlamentsvalget, der af analytikere betegnes som et af de vigtigste i nyere tid. Nogle af de problemer, det nye Europa-Parlament skal finde løsninger på, er klima og migration. To emner der bekymrer europæerne.

Danskerne har kunnet vælge mellem 135 kandidater fordelt på 10 partier.

Europa-Parlamentet består af 751 medlemmer. 14 medlemmer kommer fra Danmark. De 13 kommer til at indtage deres pladser den 2. juli, hvor det nye parlament mødes for første gang. Det 14. medlem får først sin plads, når Storbritannien har forladt EU.

De første egentlige resultater kommer ikke før omkring klokken 23 i aften. Det er forbudt at skrive om valgresultater, før de sidste stemmesteder i Europa er lukket, og det gør de først klokken 23 nogle steder i Italien.

