Danske kommuner er draget på studietur til de første etaper af Tour de France. Om to år står de med ansvaret for afviklingen.

Tour de France: Overalt i Belgien, ikke mindst i hovedstaden Bruxelles, har dette års Tour de France sat sit aftryk. Det skyldes ikke almindeligt tourhysteri, men den omstændighed, at belgierne lægger asfalt til de første tre etaper af dette års udgave af Tour de France.

Det har fået fem danske kommuner, København, Roskilde, Nyborg, Vejle og Sønderborg, til at drage til Belgien og det nordlige Frankrig. Her studerer de meget nøje detaljerne, dels i selve løbsafviklingen, dels i det kolossale planlægningsarbejde, der ligger forud.

Årsagen er, at de fem kommuner om to år er involveret i de tre første etaper af touren til den tid.

Dette år åbnede touren med to etaper, der involverede Bruxelles, men en delegation fra Vejle rykkede ud i det belgiske land og så, hvad de skal tage højde for om to år.

- Det har været meget lærerigt, for selv om vi selvfølgelig vidste i forvejen, at dette er stort, så kan vi efter bare få timers ophold i Belgien se, at der venter os et kæmpe arbejde, det være sig logistik og planlægning i selv små detaljer, siger projektchef i Vejle Kommune Paw Bro Larsen til avisen Danmark.