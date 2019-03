Danmarks billigste hus solgt i løbet af et døgn

Thyholm: For en måneds tid siden kunne man finde Danmarks billigste hus i Lyngs på Thyholm. Men det varede kun et døgn.

Nybolig havde det til salg for 75.000 kroner, og dagen efter, at det havde fået omtale i både Dagbladet Holstebro Struer og på tv, var det solgt - uden nedslag i prisen.

Dermed har en kvinde fra Østjylland altså fået hus på Thyholm til beskedne 1.086 kroner per kvadratmeter, og selvom Struer Kommune er blandt de billigeste kommuner i landet, er kvadratmeterprisen stadig en del under gennemsnittet for området.

Sidste år blev husene i Struer Kommune nemlig i gennemsnit solgt for lige knap 7.200 kroner per kvadratmeter.

"Det er et hus med tag, vægge, vinduer, mure og et nyere kondenserende oliefyr, men det er samtidig et sted, der er nusset og kræver lidt."

Sådan beskrev ejendomsmægleren Torben Lyngs fra Nybolig Thy & Thyholm, der har stået for handlen, huset overfor Boliga, da det ramte markedet.

- Det er klart, at man ikke skal forvente nogen form for luksus, når vi ligger i den prisklasse. Der skal ryddes op, og så skal man bruge 10 liter Ajax og 50 liter maling på at få det gjort rent og malet. Men der er et ok køkken og badeværelse, og der er tilmed et nyere oliefyr, fortalte Torben Lyngs til Dagbladet med en fast overbevisning om, at det nok skulle blive solgt.

- Huse i den prisklasse kan oftere være lettere at sælge end dem, der for eksempel koster 350.000 kroner, og hvor man typisk ikke kan låne pengene i kreditforeningen, fordi huset har en værdi under 500.000 kroner. Her er vi så langt nede i pris, at man selv kan have sparet pengene op, og så har man altså en meget billig husleje, vurderede han.

Og det viste sig altså også, at han fik ret.

Ifølge Boligas arkiv har der været cirka 20 villaer udbudt til salg i løbet af det seneste år, som har haft en pris på under 100.000 kroner stående på salgsopstillingen.

Men for øjeblikket er der dog kun ét enkelt hus på markedet, der er til salg for et femcifret tal.

For 95.000 kroner kan du således blive ejer af det hus, der lige nu er landets billigst udbudte. Ejendommen er en 143 kvadratmeter stor villa i Gedser - og også her er huset sat til salg som et håndværkertilbud.