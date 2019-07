Danmark svækket med hårarkitekternes mareridt i spidsen for Storbritannien

Hendes store kritiker, 55-årige Boris Johnson, der har en fortid som udenrigsminister, London-borgmester og EU-korrespondent for The Daily Telegraph, vandt den endelige kamp om at blive hendes efterfølger som formand for de britiske konservative, torierne . Sejren er markant: Johnson fik 92.153 af de afgivne stemmer. Modparten, udenrigsminister Jeremy Hunt, fik omtrent det halve: 46.656 stemmer.

Boris Johnson er ud over sine politiske karriere kendt for sit viltre hår, sin flamboyante fremtoning, humor og og afslappede forhold til sandheden. Nu er han valgt som de konservatives førstemand og dermed britisk premierminister. Det gavner ike danske interesser, og det skaber ikke brexit-ro, vurderer lektor på Saxo Instituttet, Morten Rasmussen. Foto: Darrin Zammit Lupi/Reuters/Ritzau Scanpix

- EU vil ikke ændre på den foreliggende aftale, som briterne har kasseret, og briterne har tilkendegivet, at man på den ene side godt vil med i det indre marked, men ikke vil overholde de regler, der gælder her. Så står man der, det vil sige fastlåst.

- Man kan også konkludere, at det svækker Storbritanniens position, at han nu står som forhandlingsleder. EU's regeringschefer har absolut ingen respekt for en mand, som førte så hård en kampagne for at forlade EU, og som direkte løj igen og igen om de brexitproblemer, som senere har vist sig at være reelle, og han lovede en række umulige ting undervejs, siger Morten Rasmussen.

- Chancerne for en hård brexit er alt andet lige blevet større, og det er negativt for danske økonomiske interesser. Men der er ikke meget, man kan gøre ved det, siger Morten Rasmussen.

En uforudsigelig mand

Boris Johnsons udmelding om at forlade EU 31. oktober også uden en aftale står i skærende kontrast til det britiske parlaments vedtagelse om, at det vil man ikke.

- Dermed er Boris Johnson havnet i akkurat den samme klemme som Theresa May. Hvis ikke han vil give sig, står han med det hårde brexit, og så må man alt andet lige forudse, at han bliver mødt af et mistillidsvotum i parlamentet. Så falder han som premierminister, og så må han udskrive nyvalg eller overgive magten til Labours leder, Jeremy Corbyn, men det vil han jo heller ikke, siger Morten Rasmussen.

De seneste måneder, ja, bare i de seneste uger, har flere konservative nøglepersoner, også ministre, forladt skuden på grund af Johnson og udsigten til et hårdt brexit. Alene det øger sandsynligheden for et snarligt nyvalg.

- Der skal bare en håndfuld mandater til, for at flertallet tipper, og en Johnson-regering kommer i mindretal og falder. Men han er en uberegnelig mand, der har skiftet kurs temmelig ofte, og derfor kan man ikke helt afvise, at han i den kommende tid bliver mere pro-EU og imødekommende, også over for ønsket om en ny britisk folkeafstemning om medlemskabet af EU. Men skulle det ske, er faren ikke drevet over, for så får han den anden fløj på nakken, fordi der i det konservative parti er så mange EU-modstandere og tilhængere af et hårdt brexit, siger Morten Rasmussen.

- Men alt i alt er det interessant, at den mand, der blæste til så hård kamp for brexit og var en meget udløsende faktor for, at briterne stemte sig ud, nu har det overordnede ansvar for, at det sker. Det er måske meget rimeligt i betragtning af hans påstande om, hvor let det ville blive, siger Morten Rasmussen.