Danish Crown får nyt logo som signal om ny, bæredygtig strategi

Slagterigiganten Danish Crown vil være mere bæredygtig i sin måde at fremstille fødevarer på. Det gælder fra jord til bord. Mandag blev et nyt logo samt ambitionerne præsenteret for medarbejderne ved et livestreamet medarbejdermøde fra hovedkontoret i Randers.

Klima: "Sammen skaber vi en mere bæredygtig fremtid for fødevarer".

Sådan lyder sætningen, der fra i dag og fremover beskriver den overordnede målsætning for al udvikling i slagterigiganten Danish Crown. Og som markering af den nye start og for at få samtlige 6800 landmænd og 29.000 medarbejdere med i projektet, har slagterikoncernen også fået nyt logo og ændret Tulip Food Companys navn til Danish Crown Foods.

- Vi ved alle, hvordan det er gået store virksomheder som Nokia, Blockbuster og Kodak. Fælles for dem er, at de godt kunne se de udfordringer, den teknologiske udvikling medførte, men de undlod at handle på det eller handlede for sent, sagde administrerende direktør Jais Valeur blandt andet, da han præsenterede det nye logo og de ambitiøse udviklingsplaner ved et medarbejdermøde på hovedkontoret i Randers.

Han holdt sit indlæg på engelsk, for mødet blev livestreamet til Danish Crown-afdelinger over hele verden.

Danish Crown har med andre ord set skriften på væggen og hørt folkets stemme om blandt andet at skære kraftigt i kødforbruget af hensyn til klimaet. Og det har man tænkt sig at handle på, blandt andet ved at gøre kødet mere bæredygtigt og klimavenligt.