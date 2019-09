Dan-Bunkering-sagen vokser: Danske Bank har underrettet om 81 millioner mere end hidtil kendt

Danske Bank har underrettet de danske myndigheder om 81 millioner mere end hidtil oplyst i sagen om Dan-Bunkering. Det oplyser Justitsministeriet. Middelfart-virksomheden mistænkes for at have solgt jetbrændstof til brug i russiske kampfly under borgerkrigen i Syrien.

Dan-Bunkering: Omfanget af Dan-Bunkering-sagen kan være 81 millioner kroner større, end det hidtil har været kendt i offentligheden. Det oplyser Justitsministeriet til Folketingets retsudvalg. I de to hidtidige redegørelser har Rigsadvokaten oplyst, at Danske Bank har underrettet Hvidvasksekretariatet i bagmandspolitiet om overførsler fra det russiske selskab Maritime til fynske Dan-Bunkering på i alt 342 millioner kroner. Men i en supplerende redegørelse oplyser Rigsadvokaten nu, at bagmandspolitiet ved en "særdeles beklagelig fejl" ikke har haft styr på hverken antallet af overførsler eller det samlede beløb i de bilag, Danske Bank har sendt i august 2018. I bilagene fremgår foruden Maritimes betalinger ni overførsler fra Sovfracht JSC til Dan-Bunkering på i alt 83 millioner kroner. Ifølge rettelsen udgør betalingerne i bilagene samlet omkring 394 millioner. Dertil kommer tre overførsler på i alt 29 millioner, som Dansk Bank har underrettet Erhvervsstyrelsen om. Det samlede beløb i sagen er derfor på omkring 423 millioner og ikke de 342 millioner, som hidtil har været meldt ud. Fejlen vækker vrede hos justitsminister Nick Hækkerup (S), der tidligere har kritiseret Fyns Politi og bagmandspolitiet for langsommelig efterforskning af sagen: - Jeg finder det dybt utilfredsstillende, at myndighederne ikke har været i stand til at redegøre for håndteringen af sagen, og at vi derfor nu har modtaget tre redegørelser fra myndighederne om det samme faktum og forløb, lyder det i orienteringen til retsudvalget

Mistanke om brud på EU-sanktioner DR afslørede i april Dan-Bunkerings indblanding i brændstof-handler i 2016 og 2017. Ifølge mediet har det russiske udenrigsministerium i en pressemeddelelse oplyst, at Sovfracht leverede jetbrændstof til russiske luftstyrker i Syrien. I pressemeddelelsen fremgår det desuden, at Rusland reelt betragter Sovfracht og Maritime som samme selskab. DR, der har set Danske Banks indberetning, har tidligere skrevet, at banken underrettede de danske myndigheder på baggrund af en mistanke om, at Dan-Bunkering forbrød sig mod EU's forbud mod at sælge jetbrændstof til brug i Syrien. Om alle transaktionerne gælder jetbrændstof, ved Danske Bank ikke, men banken finder flere forhold mistænkelige, skriver den i indberetningen. Udenrigsministeriet modtog 18. oktober 2016 en fortrolig henvendelse fra de amerikanske myndigheder med advarsel om, at Middelfart-virksomheden så ud til at være involveret i handel med brændstof til brug i Syrien. Dan-Bunkering har hele tiden fastholdt, at selskabet ikke har handlet i strid med EU-sanktionerne.