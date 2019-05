Et avanceret compliance-system sikrer, at selskabet ikke kan levere til virksomheder, der er på myndighedernes sanktionslister, skriver Dan-Bunkering i en pressemeddelelse.

DR har i flere indslag fremsat en række påstande om Dan-Bunkering, som efter DR's opfattelse har været involveret i at levere jetbrændstof til Syrien i strid med EU's sanktioner. Dan-Bunkering fastslår dog i en pressemeddelelse tirsdag aften, at selskabet ikke har leveret jet-brændstof eller andre produkter til Syrien og dermed brudt EU's sanktioner. "Et avanceret compliance-system sikrer, at selskabet ikke leverer til virksomheder, som er på myndighedernes sanktionslister. Når en leverance af brændstof finder sted, overfører et tankskib (bunker barge) sin last til et andet skib. Herefter underskriver kaptajnerne på begge skibe et såkaldt 'BDR' (Bunker Delivery Receipt) dokument for at bekræfte overførslen. Det fremgår af dette juridisk bindende dokument, hvilken havn skibet skal sejle til. Ingen af BDR-dokumenterne i forbindelse med de skibe, som DR har omtalt, angav havne i Syrien som destination", skriver selskabet blandt andet.

Omfattende compliance-system Dan-Bunkering står bag ca. 20.000 brændstofleverancer/-handler årligt i 1163 havne i hele verden. For at sikre, at leverancerne foregår inden for rammerne af den til hver tid gældende lovgivning, følger Dan-Bunkering "et stramt compliance-program". Rent praktisk betyder det, ifølge selskabet, blandt andet at cirka 2.000 sanktionslister fra myndigheder og brancheorganisationer globalt dagligt opdateres i selskabets compliance-system. Det betyder, at sanktionerede samhandelsparter og skibe blokeres i systemet, hvis de optræder på en officiel sanktionsliste. "På den måde kan Dan-Bunkering med stor sikkerhed bekræfte, at selskabet ikke handler med sanktionerede parter", skriver selskabet. Dan-Bunkering opererer i ni lande med 12 kontorer i alle tidszoner. De europæiske og amerikanske myndigheders sanktionslister opdateres løbende, og de spiller en afgørende rolle for, at selskabets næsten 20.000 leverancer/handler overholder lovgivningen.

Tæt samarbejde med myndigheder Den 23. december 2016 henvendte Erhvervsstyrelsen sig til Dan-Bunkering og bad om en redegørelse for, om Dan-Bunkering havde været involveret i leverancer af brændstof til Syrien. Dan-Bunkering besvarede henvendelsen i januar 2017. Herefter hørte Dan-Bunkering ikke andet til sagen, lyder det i meddelelsen. "Sagen blev senere rutinemæssigt videregivet til politiet, som ikke fandt anledning til at rejse sigtelse. Dan-Bunkering var i øvrigt ikke bekendt med, at der var indgivet politianmeldelse mod selskabet før end for nyligt", skriver Dan-Bunkering. I pressemeddelelsen kritiserer selskabet også, at DR i sine indslag har refereret til amerikanske retsdokumenter, der omhandler en mulig overtrædelse af de amerikanske sanktioner mod Syrien, selvom sagen var underlagt fortrolighed. "Dan-Bunkering er ikke part i sagen, men har medvirket til opklaringen af den. Den amerikanske anklagemyndighed har gennemgået sagen og udtrykt tilfredshed med Dan-Bunkerings positive medvirken. Dan-Bunkering samarbejder løbende med danske og udenlandske myndigheder for at bidrage til, at sanktionerne overholdes. Dan-Bunkering arbejder på et internationalt og meget konkurrencepræget marked, hvorfor selskabet ikke kan offentliggøre navne på kunder, men fremlægger løbende dokumentation om kundeforhold i fortrolighed til de pågældende myndigheder. Af denne dokumentation fremgår det i øvrigt, at DR's dækning er behæftet med en række faktuelle fejl, hvad angår tidspunkter, steder, skibsnavne, kunder, mængder, indtjening, skriver selskabet i pressemeddelelsen.