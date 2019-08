Dagens drink: Missionærens undergang kan blive sommerens hotteste

Når solen bager, og sveden pibler frem, kan en lækker cocktail virkelig lokke. Et bud på en af de drinks, der kan blive en af de helt store, er en Missionary's Downfall, hvis du spørger bartenderen på cocktailbaren Brass Monkey i Esbjerg.

En rom-kender vil dog formentlig få andre associationer. Tiki er nemlig også navnet på en række eksotiske og tropiske cocktails, der blev opfundet i USA i 1930'erne på den i tiki-kredse kendte bar "Don the Beachcomber" kreeret af amerikaneren Ernest Gantt, som senere ændrede sit navn til Donn Beach.

Alle falder for drinken

Lime og mørk rom giver det sure til missionæren. Ananasjuice binder det sure sammen med det søde, som i denne eksotiske drink kommer i form af ferskensirup og runny honey, der besegler missionærens undergang. Til slut bliver den pyntet med en myntestilk og et lime-wheel. En forholdsvis enkel drink, mange må overgive sig til, fortæller bartender Stine Spaanheden.

- De fleste kan lide den, og jeg har faktisk ikke oplevet nogen endnu, der ikke kunne lide den. Den har en god blanding mellem det sure og søde, siger hun.

Og hvis folk ikke kender til den endnu, så skal de til det, mener bartenderen. Den er kendt i udlandet og er perfekt til sommeren.

Tilbage er der vist bare at sige: Skål!