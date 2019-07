Dagen i dag: En piratstation døde og revolutionerede radiokulturen

Radio Mercur sendte fra et skib i Øresund i fire år, inden en særlig lovgivning lukkede stationen 31. juli 1962. Det gik ikke stille af og fik kæmpe indflydelse på monopoltanken og på danske radioprogrammer i tiden lige siden.

Ude midt i Øresund findes et snævert stykke internationalt farvand. Her fandt driftige folk tilbage i et svundet årti, 1950'erne, på at bryde det monopol, som Statsradiofonien - fra 1959 kendt som Danmarks Radio og i dag som DR - havde haft. Kække, moderne og ikke mindst reklamefinansierede radioprogrammer blev sendt fra et skib forankret her. Radio Mercur hed foretagendet, og det kunne sende lovligt, fordi ingen i al eksisterende lovgivning om radiospredning havde haft fantasi til at forestille sig muligheden for udsendelser fra internationalt farvand. De fandt således lovligt sted indtil midnat 31. juli 1962. Først da lykkedes det de danske lovgivere at få stoppet radioen, der havde sendt siden 2. august 1958, altså i fire år. Det skete med en lov, der forbød danske statsborgere og virksomheder at deltage i udsendelser fra denne radiostation. Men stationen satte varige spor. - Jeg er fuld af benovelse over Radio Mercur, der fik endog meget stor betydning for dansk radiohististorie, siger Leif Lønsmann, ansat fra 1979 til 2008 i flere ledende DR-stillinger, blandt andet som radiodirektør i de sidste 10 år af sin ansættelse.

Radio Mercur åbnede mange menneskers øjne for, at alt det der beton omkring Danmarks Radios monopol var håbløst gammeldags. Jørgen de Mylius, tidligere P3-medarbejder, DR

Foto: Mini Wolff/Ritzau Scanpix Jørgen de Mylius - her som 17-årig - var vild med Radio Mercur og fik som stor dreng ansættelse i Danmarks Radio. Her udviklede han i de tidlige 60'ere programmer som "Top Tyve", "For de Unge" og "Efter Skoletid". Foto: Mini Wolff/Ritzau Scanpix

Musik og reklamer Radio Mercur var inspireret af popmusikprægede udenlandske radiostationer, der formåede at bryde reklameregler ved at sende andre steder fra end deres hjemlande, blandt andet britiske Radio Luxembourg. Idémanden var Peer Jansen, som åbnede den kommercielle, private radiostation sammen med sølvgrosserer Ib Fogh. Peer Jansen fik hjælp af sin fætter, Børge Agerskov, der var jurastuderende ved Københavns Universitet. Det var ham, der fandt lovens smuthul til et sendeskib i internationalt farvand. Selve programmerne blev optaget inde på land, på adresser i København, og sejlet eller fløjet ud til den flydende radiostation. Radioen indeholdt primært underholdende programmer og især programmer med tidens moderne popmusik, helt i modsætning til Statsradiofoniens sendeflade. I medarbejderskaren var der kendte navne som musiker og sanger Pedro Biker, sangskriver Peter Arahamsen, skuespiller Freddy Albeck, entertainer og tekstforfatter Simon Rosenbaum, skuespiller og sanger Preben Uglebjerg, skuespiller og producer Per Wiking og pianist Hans Vangkilde, der havde erfaring fra amerikanske NBC's radioprogrammer.

Det spillede Mercur Radio Mercur brød al dansk radios musiktradition, da stationen i stor stil spillede tidens ungdoms- og popmusik. Stationen lancerede blandt andet en topti over ugens største musikhit - efter inspiration i USA, hvor man siden 1935 havde haft hitlister.



Det var ret vildt, hvad der pludselig kom ud af de danske højttalere i årene 1958-1962, mageløst i forhold til, hvad danske radiolyttere var opflasket med: Fra det store udland fik man eksempelvis Elvis Presley, Cliff Richard, Chuck Berry og Tommy Steele i øregangene.



Blandt de hjemlige topnavne var bl.a. Nina & Frederik, Four Jacks, Grethe og Jørgen Ingemann, Otto Brandenburg og The Clifters med Johnny Reimar.



I øvrigt blev Ib Glindemanns Orkester fra begyndelsen hyret som fast orkester. Han forlod dog Mercur, da stationen af økonomiske grunde bogstaveligt talt udviklede sig til en synkende skude, der havde det vanskeligt med lønudbetalingerne.

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix Radio Mercur skabte furore og trak store avisoverskrifter, her i BT. Foto: Ritzau Scanpix

Og så blev det Jørgen de Mylius Netop i Danmarks Radio, Statsradiofonien, vakte Mercurs opdukken furore. Det samme gjorde det på det politiske parnas, der altså skulle bruge fire år på at finde en vej til lukningen af den skibsbaserede radiostation. Selv om dét lykkedes, gav det efterfølgende voldsomme dønninger langt ind i Danmarks Radio, hvor sammensætningen af radioprogrammerne ændrede sig markant efter lukningen af Radio Mercur. - Men moderne radio og musik var en sur lovpåbudt pligt for Danmarks Radio. Man var ikke i ørehøjde med lytterne, men så sig selv som en dannelsesinstitution, siger Leif Lønsmann Ude på den anden side af forvandlingen var der til gengæld også meget at glæde sig over, mener han: - For eksempel kan man vist roligt konstatere, at havde det ikke været for Radio Mercur, havde vi aldrig fået en Jørgen de Mylius. Han var den næste helt i rækken efter folkene på Radio Mercur.

Foto: Steen Jacobsen/Ritzau Scanpix Radio Mercur slap af sted med at sende lovligt i fire år, men i 1962 satte en lovvedtagelse en stopper for det flydende foretagende, der blev bordet af danske myndigheder i august 1962. Foto: Ritzau/Scanpix

Hyret midt i udsendelse Jørgen de Mylius var en af de svorne tilhængere af Radio Mercur, som han havde kørende for fuld udblæsning i barndomshjemmet på Østerbro i København. Da radioen ophørte, havde Danmarks Radio lært lektien, dog kun noget at den. Man indførte P3, som blev kaldt Musikradioen, men unge Jørgen de Mylius syntes, at det var noget halvgennemført, jammerligt lort. - Gud fri mig vel, det var halvgamle medarbejdere, som ikke anede noget, ikke noget som helst, om moderne, elektrisk musik. De sad og spillede jazz og 20 år gamle plader, husker Jørgen de Mylius. Så skrev han, som 16-årig, et klagebrev til Danmarks Radio - som tre dage efter inviterede Mylius i studiet for at udbygge synspunkterne. I løbet af udsendelsen blev han hyret som medarbejder. - Det var ret vildt. De ringede og sagde, de ville høre mine idéer til, hvordan det kunne gøres. Så foreslog jeg hitlisterne; det var bare noget, jeg havde hørt på Radio Mercur og på Radio Luxemburg. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, hvad det skulle ende med, men Danmarks Radio havde åbenbart travlt med at modernisere sig selv, for midt i udsendelsen spurgte de, om jeg kunne lave en hitlisteudendelse til på tirsdag. - De tilbød mig 25 kroner for at gøre det. Wau! Det havde jeg gerne tilbudt selv at betale bare for at få lov, for jeg var helt optændt af lutter kærlighed til den moderne musik. Det stod stadig lidt uklart, om det bare var denne ene gang, eller om det skulle fortsætte, men det blev jo til rigtig mange år, siger Jørgen de Mylius.

Foto: Willy Lund/Ritzau Scanpix Musikeren Ib Glindemann (med trompeten) var fast bestanddel af Radio Mercur, lige indtil det begyndte at knibe med lønudbetalingerne. Foto: Willy Lund/Ritzau Scanpix

Kvantespring I årene siden da har radioprogrammer udviklet sig både i indhold og antal. - Der skete et kvantespring. Radio Mercur åbnede mange menneskers øjne for, at alt det der beton omkring Danmarks Radios monopol var håbløst gammeldags. Indholdet skiftede også dramatisk karakter. Det havde det nu nok gjort med tiden alligevel, efterhånden som folk opdagede, hvordan man drev radio uden for vores grænser, siger Jørgen de Mylius. - For mig personligt fik det i hvert fald også en altafgørende indflydelse på mit liv. Jeg fik jo fornøjelsen med at være med til at bygge P3 op. Det skete sjovt nok i samarbejde med en lang række af de Radio Mercur-medarbejdere, som jeg selv havde lyttet til, og som efter lukningen fik arbejde i Danmarks Radio, siger Jørgen de Mylius.

Trendsættende P3 Ifølge Leif Lønsmann blev P3 især i 70'erne en trendsættende radio, og siden er mange radioformater kommet til, og mange stationer. - Der gik nogen tid; monopolet blev først brudt i 1988, da en masse små, private radiostationer, primært lokale, fik adgang til at sende. 1988! Det var kun et år før murens fald. Så vi nåede det lige - at få brudt det monopol, man ikke så mange andre steder end i østblokken. Men alt i alt betød det, at Danmarks Radio, med besvær og en vis modstræben, har udviklet sig fra en elitær radio til en mere folkelig. Det kan man i høj grad takke Radio Mercur for, siger Leif Lønsmann. Selv om det er kontrafaktisk og dermed svært at konkludere ud fra, dvæler han ved tanken om, hvad der var sket, hvis Radio Mercur havde fået lov at fortsætte. - Så tror jeg, Danmarks Radio havde tabt markedsandele markant, helt ned til 20-30 procent, og dermed sin legitimitet. Lignende udvikling har vi set i Frankrig og især i Grækenland. De græske lyttere til den statsejede radio kom helt ned på seks procent. Derfor var der nærmest ingen, der opdagede det, da man lukkede den for få år siden, siger Leif Lønsmann. Sådan gik det trods alt ikke med Danmarks Radio - men derimod med oprøreren, lømlen Radio Mercur. Men den strittede mod. Efter ulovliggørelsen med udgangen af juli 1962 forsøgte radioen alligevel at sende, 13. og 14. august. Derefter blev sendeskibet bordet af en bevæbnet politistyrke. De ombordværende radiofolk blev anholdt og slæbt i land. Så var det slut med Radio Mercur, men ikke med udviklingen af dansk radio, tværtimod.