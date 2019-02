Dag 3 i blodtappersagen: Drengens læge skal vidne

På tredjedagen i retssagen mod moren, der tappede blod fra barn, kommer kun et enkelt, men til gengæld et meget centralt vidne. Drengens læge kan være med til at kaste lys over et afgørende punkt i retssagen, nemlig hvornår moren begyndte at tappe blod fra sønnen.

HERNING/SKJERN: Blodtappersagen handler om en 36-årig mor fra Skjern, der er tiltalt for gennem fem år at have tappet en halv liter blod om ugen fra sit yngste barn for at få barnet til at fremstå sygt. Kvinden, der menes at lide af Münchhausen by Proxy, blev anholdt i september 2017, hvor drengen var seks år gammel.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen. I mandags begyndte retssagen mod hende ved retten i Herning.