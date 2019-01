Dækkonge i modvind

3

Bagmandspolitiet rejste i begyndelsen af 2018 tiltale mod Bent A. Nielsen for mandatsvig og bedrageri for knap en halv milliard kroner. Den fyrede revisor tiltaltes for at have medvirket til bedrageri.

1. november 2018 begyndte sagen ved Retten i Viborg. Bent A. Nielsen har forinden udgivet en husstandsomdelt avis, hvor han bedyrer sin uskyld.

Der er afsat 24 retsdage, og der forventes afsagt dom i marts.