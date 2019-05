DR og TV2 afviser KD-kandidat til partilederrunde - vil kun have formanden

Hverken TV2 eller DR vil acceptere Kristendemokraternes plan om at sende den vestjyske folketingskandidat Kristian Andersen i stedet for partiformanden til de afsluttende partilederrunder.

Der er gået grus i Kristendemokraternes valgplanlægning.

TV2 og DR vrager nemlig partiets folketingskandidat Kristian Andersen som partiets repræsentant ved de afsluttende partilederrunder. Som avisen Danmark kunne fortælle mandag, har Kristendemokraterne besluttet at erstatte partiformand Stig Grenov med Kristian Andersen til partilederrunderne på DR og TV2, men det har tv-stationerne nu afvist.

Ifølge tv-kanalerne er der kun adgang for partiledere. Meldingen kommer bag på Kristendemokraterne, som undrer sig over beskeden.

- Vi lever i et land med ytringsfrihed, så giver det ingen mening, hvis TV2 skal bestemme, hvem der skal deltage i de politiske debatter. Det minder mest af alt om et diktatur, og det går jeg ikke ud fra, at vi har her i landet. Vi har aldrig overvejet at spørge om lov til at sende en anden end partilederen, og det burde heller ikke være nødvendigt, siger formand for landsvalgudvalget hos Kristendemokraterne Johannes W. Jakobsen.

Han forstår ikke, at public service-stationerne vil insistere på at stille krav om, hvilke personer partierne må sende til de politiske debatter.

- Det giver ingen mening, hvis vi ikke må sende den kandidat, vi mener vil være den bedste til opgaven. Det kan umuligt være mediekoncernernes opgave at sætte holdet til en afsluttende politisk debat, siger Johannes W. Jakobsen.

Både DR og TV2 står dog fast.

Ifølge DR's hjemmeside ønsker DR's nyhedschef, Thomas Falbe, ikke at "være en brik i et spil". Heller ikke TV2's chefredaktør for TV2 Event vil give sig.

- Når TV2 sender en partilederrunde, er det partilederne, som er inviteret til at deltage, oplyser hun ifølge dr.dk.