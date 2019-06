Der er varsel om lokale skybrud og torden, samt risiko for kraftig hagl og kraftige vindstød i hele Jylland og på Fyn onsdag fra klokken 16 og frem til klokken 01 natten til torsdag.

Det oplyser DMI.

Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter, og der er risiko for vindstød mellem 15 og 20 m/s.

Varslet gælder alle kommuner i hele Jylland og på Fyn.

Du kan se det lokale varsel på DMIs hjemmeside her.

"Meget varm og fugtig luft strømmer i dag op over Danmark fra syd. I den varme luft dannes kraftige regn- og tordenbyger, som trækker op over den vestlige del af landet," skriver vagtchef hos DMI, Henning Gisselø onsdag eftermiddag.

De kraftige regnbyger kan påvirke trafikken rundt omkring i landet.

"Endnu engang varsler DMI, at der kan komme skybrud. Dette kan medføre stor risiko for aquaplaning, så det er vigtigt at huske at sætte hastigheden ned, hvis man kører ind i et område med så kraftig regn," skriver Vejdirektoratet på Twitter.

I nat vil en koldfront passere og derefter bliver vejret noget mere fredeligt, oplyser DMI.

Onsdagens varsel om skybrud og torden er blot et af mange de seneste dage. I weekenden faldt store mængder regn i store dele af landet, og senest tirsdag var der lokale skybrud.

Det fik blandt andet åer og vandløb til at løbe over i Vejle, og kommunen informerede borgerne om, at der kunne hentes sandsække, hvis man var nervøs for at få oversvømmede kældre.

I Randers gik det hårdt ud over Vesterbakkeskolen. De store mængder vand trængte gennem taget og løb ned til el-installationerne, som kortsluttede, og pludselig var skolen helt uden strøm. Vesterbakkeskolen har derfor været lukket onsdag.

Også flere veje var udfordret af de store vandmasser, og flere veje var derfor lukket eller delvist lukket i løbet af tirsdag.