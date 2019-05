DMI advarer: Risiko for lokale skybrud

Jylland/Fyn: En kraftig koldfront bevæger sig i løbet af tirsdagen fra øst hen over Jylland og Fyn, og det kan udløse voldsomme tordenbyger, som lokalt kan give skybrud. DMI har derfor udsendt et varsel om risiko for skybrud og torden for Jylland og Fyn.

Koldfronten er i løbet af natten blevet opbygget over Sjælland, og den har allerede udløst lokale skybrud flere steder i området fra Stevns og op til Roskilde.

- Koldfronten bevæger sig langsomt ind over Fyn og Jylland. I den forbindelse er der risiko for der vokser andre tordenceller op som kan give skybrud, skriver DMI's vagthavende meteorolog Klaus Larsen i varslet.

På Fyn og i Syd- og Sønderjylland er varslet allerede gældende, mens det først er gældende fra op ad formiddagen i det midt- og østjyske område og i løbet af eftermiddagen i det nordvestjyske.