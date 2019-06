DMI: Skybrud, hagl og kraftige vindstød på vej

Vejr: Efter en varm grundlovsdag, er der torsdag udsigt til voldsomme regnskyl i store dele af landet. DMI varsler lokale skybrud, hagl og kraftige vindstød i det meste af Jylland og på Fyn.

- Vi har et varsel ude om skybrud for det meste af området ca. vest for en linje fra den centrale del af Limfjorden og ned til Langeland gældende fra middag til sidst på eftermiddagen. Længst mod sydvest er det dog fortsat kun en DMI risikomelding, da chancen for skybrud her er lidt mindre, skriver DMI's vagthavende meteorolog Jesper Eriksen på dmi.dk.

Formiddagen bliver lun med sol og kun lokale regn- eller tordenbyger, men i løbet af eftermiddagen kommer der en koldfront ind over landet fra sydvest. Det er den koldfront, der kan give voldsomt vejr.

- Der vil være tale om to bevægelser i nedbøren, selve linjen vil bevæge sig langsomt mod øst, men på langs af linjen vil bygerne bevæge sig lidt hurtigere fra syd mod nord, forklarer Jesper Eriksen.

DMI opfordrer folk til at følge med i situationen, da der kan blive ændret i varslerne i løbet af dagen.