DI: Private skal skabe boom i ældreboliger

Gråsten Plejehjem blev udvidet i fjor, men ifølge Dansk Industri må kommunerne lade private bygge ældreboliger, hvis de mange over 67 år med plejebehov skal have tag over hovedet. Og det er uden risiko for kommunerne, lover DI.Arkivfoto: Timo Battefeld

Kommunerne får brug for 30 procent flere plejeboliger frem til 2030, men er trængt på økonomien. Lad private aktører bygge og drive dem, det er uden risiko, lyder opfordringen fra Dansk Industri.

De danske kommuner kommer til at mangle 13.500 plejeboliger til ældre inden for ganske få år - og løsningen er ifølge Dansk Industri at lade private aktører stå for byggeriet og driften af såkaldte friplejeboliger. Antallet af plejeboliger er i dag det samme som i 2010, mens antallet af ældre på 67 år eller derover er vokset fra 780.000 til knap en million. En analyse fra Dansk Industri peger på et behov for yderligere 13.500 plejeboliger frem til 2030 - og endda 35.000 boliger, hvis man ikke tager højde for, at ældre bliver sundere og kan klare sig længere i eget hjem. I disse dage er omkring 1000 kommunalpolitikere samlet til økonomisk topmøde i Aalborg, og en af udfordringerne er trængte anlægsbudgetter - altså penge til mursten. - Det handler om tag over hovedet og pleje af ældre frem til 2030, og man drøfter anlægsbudgetterne som en begrænsning for at bygge flere plejeboliger. Men det behøver ikke at være en begrænsning, for man kan etablere et samarbejde med private investorer om at opføre plejeboliger. Kommunen står endda helt uden risiko, og vi ved, at der allerede er et behov i dag og bliver et endog meget stort behov. De mange ældre borgere kræver, at vi gør noget andet end tidligere, siger branchedirektør Jakob Scharff fra Dansk Industri.

Kort om friplejeboliger Analysen fra Dansk Industri er baseret på kommunernes egne tal til Danmarks Statistik. Antallet af plejeboliger har været nogenlunde konstant omkring 42.500 siden 2010, mens antallet af ældre er steget kraftigt og vil gøre det fremover. Fra 780.000 på 67 år eller derover i 2010 til knap en million i 2017.Private aktører og investorer kan bygge og drive plejeboliger for ældre efter loven og friplejeboliger, hvis de bliver certificeret af Sundhedsstyrelsen i forhold til mad, praktisk hjælp og personlig pleje.



Målgruppen er som i kommunalt drevne plejeboliger ældre, handicappede og mennesker med et intensivt plejebehov. Borgeren skal bruge sin ret til at vælge en friplejebolig for at kunne flytte ind i denne type bolig.



Loven om friplejeboliger er fra 2015, og beboerne er omfattet af serviceloven.

Kun 900 pladser Det store behov for flere plejeboliger kan ifølge Dansk Industri kun løses, hvis de 98 danske kommuner i langt højere grad går i dialog med private aktører som Aleris, Attendo og OK-Fonden, som har erfaringer med at drive plejecentre. Private aktører har siden 2015 haft mulighed for at etablere plejehjem og ældreboliger i samarbejde med kommunerne, men det er kun sket i meget begrænset omfang. Antallet af såkaldte friplejeboliger er steget fra 545 i 2010 til knap 900 i 2017, og Dansk Industri kan ikke se nogen god grund til, at kommunerne ikke i højere grad går i dialog og samarbejde med private investorer og aktører. - Det bør være interessant for mange flere kommuner, fordi de oplever et pres på anlægsbudgetterne. Med en investering på op til 50 millioner kroner i et kommunalt plejecenter er denne mulighed særdeles attraktiv, siger Jakob Scharff.

Langsigtet investering Tillid er dog et nøgleord i forholdet mellem kommuner og de private servicevirksomheder med speciale i pleje, for et ældrecenter er en langsigtet investering med begrænset afkast ifølge Jakob Scharff. - Få har lyst til at lægge penge, tid og kræfter i et projekt, hvis man ikke er en ønsket samarbejdspartner. I Frederikssund og Rudersdal Kommuner har man en dialog om at løfte udfordringen, og vejen er dialog med private aktører. Med fripleje-muligheden kan man komme ud af startblokken allerede i morgen. Det kræver blot tillid hos den private part til, at kommunen ikke går i gang med at bygge sit eget plejecenter, konstaterer Jakob Scharff. Friplejeboliger koster ifølge Jakob Scharff først kommunerne penge i det øjeblik, at en borger flytter ind, og taksten er blevet den samme som kommunens egen udgift - dermed er risikoen også væk her. - Den private part står for risikoen på bygningerne, ansvaret på driften, og det er også borgerens eget frie valg. Hvis man ikke gør det godt, kan borgeren vælge at komme på et offentlig tilbud. Men investorerne på området har årtiers erfaring i at drive plejeboliger, de har ekspertisen og går ikke lige konkurs i morgen. Det er konsoliderede virksomheder med dybe kompetencer, siger Jakob Scharff.

Matcher fremtidens ældre Dansk Industri vurderer også, at friplejeboliger matcher de kommende generationer, som i højere grad ønsker mulighed for at træffe en beslutning om, hvor de skal tilbringe deres sidste år. - Med mangfoldigheden kan de bo på et plejehjem med nogle særlige værdier. Vi får langt mere mangfoldighed i tilbuddet for de ældre, vurderer Jakob Scharff.