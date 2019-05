DF's Kofod fem år i EU: I straffekoloni og venneløs

Han gav ham ikke en tak med ord, men da den veldisciplinerede tale var slut, og bevægelsen tog over, blev munden lukket i det aflange stramme træk over de hvidskudte, spændte læber. Og den lange, spinkle krop vendte sig til siden, mod Vistisen og gav ham et langt og fast kram af den slags, der let kan ryge under begrebet forstyrrelse af den offentlige orden - hvis ikke lige det var, fordi hjertevenner kommer ind under undtagelsesparagraffen.

- Det er så ærgerligt, at jeg ikke kan finde ord for det, sagde Peter Kofod, da han et halvt døgn efter morgenkaffen i Haderslev skulle skylle et langt større mundfuld ned: Valgnedsablingen af Dansk Folkeparti og især hans egen sejr på bekostning af vennen Anders Vistisen. Foto: Hans Chr. Gabelgaard

- Da var vi gået for os selv. Vi ville være sammen, når resultatet kom, for vi vidste godt, der kunne blive noget at tale om, at dette resultat kunne blive virkelighed. Hvad vi talte om, lader vi blive inde i rummet. Det var et særligt øjeblik, må jeg sige, det er virkeligt hårdt at kapere. Men det, der tæller mest for mig er, at han også efter dette øjeblik er min bedste ven, sagde Peter Kofod bagefter og med en stemmeføring, der lå et par oktaver lavere end de sædvanlige politiske flammetaler.

Den slags slipper man sjældent nådigt fra i et parti, der selv fremhæver topstyring som en dyd. Ledelsen svarede igen ved at lange et spidskandidatur ud, ikke til Vistisen, men til, af alle, Peter Kofod, der nød og boltrede sig i folketingstilværelsen som retspolitisk ordfører. Han blev sendt af sted på straffekoloni i EU, og vennen, Vistisen, blev banket på plads med en i situationen ydmygende plads som nr. 2.

Ærgrelsen var indlysende. For den situation, de stod i - med Kofod i Europa-Parlamentet og Vistisen efterladt på en udrangeret bagperron - var udelukkende et resultat af, at Peter Kofod sidste sommer gik i brechen for sin ven.

Kalkuleret udfordring

Anders Vistisen var med ét gjort til en kulissefigur, som blot kunne se og høre den hyldest, der blev Kofod til del, og som han selv havde satset på at skulle være genstand for.

Ingen kan fortænke ham i at være bitter, men ingen kunne på valgaftenen beskylde ham for at vise det. Han tog som den første ordet, hvor han sagde den slags, man ofte siger i et politisk parti: At det er et helt fantastisk parti, de har.

Ellers gik han ikke rundt og sagde så meget, men han svarede, når han blev spurgt. For eksempel om det venskab, som et uvelkomment valgresultat udfordrede. Det var en kalkuleret udfordring, forklarede han.

- Der var engang en, som sagde, at hvis man vil have venner i politik, skal man købe sig en hund. Og det er sandt nok, at politikerjobbet ikke er designet til venskaber. Det var både Peter og jeg bevidste om for mange år siden, da vi for alvor begyndte at satse politisk. Vi talte om risikoen for at vi kunne komme til at stå i vejen for hinanden, altså det, der er sket nu. Men vi traf også en fælles beslutning dengang: At i vores tilfælde skulle venskab stå over politik. Den beslutning gælder stadig, sagde Anders Vistisen.

Hvad han nu skal tage sig til, ved han ikke - heller ikke om det en dag bliver til et politisk comeback.

- Nu skal jeg ud og finde mig et rigtigt job. Måske bliver jeg så glad for det, at det spørgsmål slet ikke er relevant, sagde Anders Vistisen samtidig med, at det indhyrede musikantpar Annette Heick og Henrik Krogsgaard sang "Rør ved mig" i et forsøg på at gøre valgnederlaget til en slags fest:

"Et håb om et gensyn, var det bare en drøm

skabt af en strøm af lyse minder

Jeg bli'r tilbage i en afgrund af dage ..."