DF'er siger farvel til parlamentet: Jørn Dohrmann vil måske ikke stemme på DF

Dansk Folkepartis parlamentsmedlem gennem fem år overvejer at lade sit EP-kryds tilfalde et andet parti.

EU: Selv om Jørn Dohrmann har siddet i byråd, Folketinget og Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, er det ikke sikkert, at DF får hans kryds ved valget til Europa-Parlamentet søndag 26. maj.

- Jeg overvejer, hvem jeg skal stemme på. Det er ikke sikkert, at jeg ender med Dansk Folkeparti, siger Jørn Dohrmann, som fortsat er medlem af Dansk Folkeparti.

Hans tvivl har én altoverskyggende årsag.

- Jeg er modstander af, at DF stiller op på partiliste. Listeopstilling gør, at vælgerne ikke selv kan vælge, hvilke af DF's kandidater, de vil stemme ind. Hvis jeg for eksempel vil stemme på en kvinde, kan jeg ikke det hos DF. Jo, jeg kan sætte mit kryds ved for eksempel Pia Adelsteen. Men hun er nummer tre på listen, så min stemme tilfalder kandidat nummer ét og to. Sådan bør et veletableret parti som Dansk Folkeparti ikke opstille. Det skal være vælgerne, der bestemmer - ikke en partiliste, siger Jørn Dohrmann.

Han er ikke på stemmesedlen ved hverken EU- eller folketingsvalget i år og regner ikke med at vende tilbage til politik, nu da hans tid i Europa-Parlamentet er udløbet.