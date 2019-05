DF-krav til kommende statsminister: Indfør fast grænsekontrol

Hvis Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen får brug for DF's stemmer for at danne regering, har DF et krav, det ikke giver sig på: En ny regering skal forpligte sig til grænsekontrol i hele dens levetid.

- Det er meget svært at forestille sig, at vi kommer til at give os på det krav, siger Kristian Thulesen Dahl til avisen Danmark.

Med mindre Dansk Folkeparti bliver decideret bortdømt af danskerne ved valget, er det udelukket, at partiet kommer til at lægge mandater til en ny regering, hvis den ikke lover at kontrollen ved Danmarks grænser på mindst nuværende niveau i hele regeringsperioden.

Mattias Tesfaye, udlændingeordfører for Socialdemokratiet: - Danmark er et lille land. Og vi har en stor interesse i et stærkt EU-samarbejde. Vi tror på det europæiske samarbejde, og derfor bliver det heller ikke os, der kommer til at stille spørgsmålstegn ved et dansk medlemskab. Vi støtter grænsekontrollen, fordi der ikke er styr på EU's ydre grænser. Min bedste vurdering er, at denne situation vil fortsætte og dermed vil grænsekontrollen også fortsætte. Det bør i øvrigt være danske politikere selv, der beslutter, om vi skal have grænsekontrol eller ej. Britt Bager, politisk ordfører for Venstre: - Det er ingen hemmelighed, at vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Dansk Folkeparti på mange stræk, og heller ikke at ikke ser helt ens på europapolitikken. Men jeg er ret sikker på, at vi nok skal finde hinanden i fortsat samarbejde. Det er godt, at partierne præsenterer politik her i valgkampen. Begge har svaret avisen Danmark på e-mail.

Kristian Thulesen Dahl vil have, at der bliver lavet en skriftlig aftale med en ny regering om en grænsekontrol, der minimum dækker hele næste valgperiode, og som sikrer, at kontrollen heller ikke bliver beskåret, men mindst forbliver på det niveau, den har i dag.

- Nogle vil sige, at vi ikke vil kunne fortsætte i Schengen. Det mener vi godt, at vi kan. De andre EU-lande må i givet fald så smide os ud, hvis de mener, at det er den konsekvens, de vil tage. Jeg tror ikke, de vil gøre det, men det er klart, at det er noget, vi skal være parat til, siger han.

Dansk Folkeparti har fire EU-relaterede krav til en kommende regering. Kristian Thulesen Dahl lægger dog ikke skjul på, at krav nummer et om grænsekontrol klart overtrumfer de andre. 1. Grænsekontrol En kommende regering skal klart og tydeligt forpligte sig på, at Danmark vil have grænsekontrol i hele dens levetid, og at kontrollen mindst skal være på det nuværende niveau, 2. Ingen afstemning om forbehold DF kræver også, at der ikke vil blive afholdt folkeafstemning om nogle af Danmarks fire forbehold i EU: Forsvarsforbeholdet, retsforbeholdet, euroforbeholdet og unionsborgerskabet. 3. Ingen bankunion uden afstemning Folketinget må ikke indlemme Danmark i EU's bankunion med overnationalt banktilsyn og fælles regler for afvikling af nødlidende banker uden, at dansker får lov at stemme om det først. 4. Indeksering af børnecheck Borgere fra andre EU-lande, der har ret til at modtage børnepenge til børn i deres eget land, skal have indekseret deres check, så der bliver taget højde for prisniveauet i hjemlandet. Det har jurister herhjemme hidtil vurderet var ulovligt, men i Østrig gør man det. DF kræver, at vi følger deres eksempel.

Sidst var et regeringsskifte vigtigere

For yderligere at understrege, hvor vigtigt kravet om grænsekontrol er for Dansk Folkeparti, nævner Kristian Thulesen Dahl, at Venstre uvillighed til at indføre grænsekontrol i 2015 var en væsentlig årsag til, at DF ikke var klar til at gå med i regeringen.

- Hvorfor var det så ikke et krav fra jer for at støtte Lars Løkke Rasmussen som statsminister?

- Dengang havde vi lovet danskerne, at en stemme på DF var en stemme på at få Helle Thorning-Schmidt væk fra Statsministeriet. I hele den forudgående periode tror jeg, at jeg havde ét møde på 15 minutter med hende. For at få vores indflydelse tilbage var det nødvendigt med et regeringsskifte. Nu har vi brugt vores indflydelse i fire år, og så handler det først om at holde fast i de forbedringer, vi har skabt og derefter at bygge på og arbejde for at gøre grænsekontrollen endnu bedre.

- Du vil have dit krav igennem overfor partier, der er langt mere EU- og Schengen-positive end jer. Hvorfor tror du, at du kan få dem til at handle stik mod regler aftalt i et europæisk samarbejde?

- Det kan jeg, hvis vi får tilstrækkeligt debat om det inden valget. Jeg er af den opfattelse, at der er et kæmpestort flertal i befolkningen for at bevare grænsekontrollen. Problemet er, at den nuværende tilladelse udløber 12. november, hvor der er risiko for, at EU vil sige stop, nu går den ikke længere. Jeg er afhængig af, at partierne forpligter sig på den ved dette valg, så vi har en chance for at fastholde den i hele næste valgperiode.

Kravet om grænsekontrol er et af fire EU-relaterede krav til en ny regering. DF vil også have, at den forpligter sig på ikke af afholde folkeafstemning om Danmarks forbehold, at Danmark ikke indtræder i bankunionen uden en forudgående folkeafstemning, og at Danmark efter Østrigsk eksempel begynder at indeksere børnepengene, så en EU-borger fra Rumænien f.eks. ikke kan sende en check hjem på samme størrelse, som en borger herhjemme får.

- Hvilket krav giver du dig sidst på?

- Grænsen!