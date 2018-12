DF-krav til Pape: Få nu undersøgt branden på Scandinavian Star

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, rejser forespørgselsdebat i Folketinget om den manglende efterforskning af mordbranden på Scandinavian Star for over 28 år siden. Han ønsker nedsat en efterforskningsgruppe, der skal kulegrave de mange ubesvarede spørgsmål om branden, der kostede 159 menneskeliv.

Brand: Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) kan ikke længere forholde sig tavs til kritikken af efterforskningen af branden på færgen Scandinavian Star 7. april 1990, da 159 mennesker omkom. Ingen er siden blevet draget til ansvar for branden, og et mistankegrundlag om forsikringssvindel som motiv til branden er aldrig blevet specifikt efterforsket. Det er urimeligt, mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, der nu har indkaldt regeringen, hvilket i praksis vil sige justitsministeren, til en forespørgselsdebat i Folketinget. Han ønsker oplyst en status på sagen, ligesom han ønsker oplyst, "hvilke initiativer regeringen påtænker at iværksætte," som det hedder i forespørgselsanmodningen. - Der bør nedsættes en regulær efterforskningsgruppe, der kan få endevendt de mange ubesvarede spørgsmål i sagen. En undersøgelseskommission har tidligere været på tale, men sådan en tager voldsomt lang tid og koster en bunke penge, uden at der nødvendigvis kommer ret meget ud af det. - I stedet foretrækker jeg at spise elefanten i små bidder og håber, at vi kan få etableret en koncentreret efterforskningsindsats, der kan kaste et mere præcist billede af sig over, hvilke muligheder der er for få sagen belyst og opklaret en gang for alle, siger Peter Kofod til avisen Danmark.

Det er grotesk, at det er mig, der skal rejse sagen om Scandinavian Star i Folketinget; den sag hører slet ikke min tid til, det burde været gjort for adskillige år siden. Peter Kofod (DF), retsordfører

Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix Peter Kofod (DF) vil have kastet lys over de mange ubesvarede spørgsmål om efterforskningen af Scandinavian Star branden. Arkivfoto: Ritzau Scanpix

Mistankegrundlag ignoreret Han henviser til det private undersøgelsesarbejde, som den danske støtteforening for brandofrenes pårørende har gennemført gennem de nu mere end 28 år, der er gået siden branden. Det arbejde har påvist, at forsikringssvindel som motiv til den påsatte brand aldrig er blevet efterforsket, selv om der ligger en række stærke indicier i den retning. De udgør tilsammen et omfangsrigt mistankegrundlag, som i maj i år resulterede i en politianmeldelse fra foreningen af en lang række personer i ejer- og forsikringskredsen bag skibet. - Vi skylder disse mange pårørende, og alle os andre for den sags skyld, at en så alvorlig brand med så mange ofre efterforskes til bunds. Det har vi nu diskuteret frem og tilbage gennem alt for mange år. Det er grotesk, at det er mig, der skal rejse sagen om Scandinavian Star i Folketinget; den sag hører slet ikke min tid til, det burde været gjort for adskillige år siden, siger Peter Kofod.

Mike Axdal overlevede branden på Scandinavian Star. Han håber på en uvildig undersøgelse. Her er han fotograferet, da færgen var bragt til ophugning på en indisk strand. Privatfoto

Mellem nonsens og volapyk En del af forklaringen på den utilstrækkelige efterforskning skal søges i den nationale juridiske opdeling, Norge, Sverige og Danmark foretog efter den katastrofale brand i Skagerrak i 1990. Nordmændene fik selve opklaringsarbejdet, svenskerne fik ansvaret for slukningen, mens danskerne skulle udrede ejer- og forsikringsforholdene. Nordmændene interesserede sig ikke for forsikringsdelen, da det var et dansk anliggende, og danskerne foretog ikke egentlig efterforskning, da det var et norsk anliggende. På den måde havnede den del i et kafkask tomrum. Ydermere har det ejerskab, der blev noteret i søforhøret i Danmark umiddelbart efter branden, efterfølgende vist sig at være faktuelt forkert. Ejerne var dokumenterbart nogle andre end dem, der i Sø- og Handelsretten påtog sig at være det. En senere dansk retssag førte til fængselsdomme for manglende sikkerhed om bord, ikke for selve branden og de mange menneskeliv, der gik tabt. Justitsminister Søren Pape Poulsen har afvist at lade sig interviewe om sagen, men i en generel mail-kommentar til sagen gjorde han 20. juni i år i avisen Danmark gældende, at "hvis der kommer afgørende nye oplysninger frem, vil sagen kunne genoptages". Dermed placerer han sig ifølge de pårørendes talsmand, Mike Axdal, i tomrummet mellem nonsens og volapyk. Det giver ingen mening at tale om genoptagelse af en sag, der aldrig har været rejst, endsige efterforsket, mener Mike Axdal. - Desuden ligger der bunker af nye oplysninger, blandt andet båndede vidneudsagn, i de anmeldelser, vi indgav i maj i år, siger han.

Brug for uvildighed Mike Axdal overlevede selv branden på Scandinavian Star, men mistede sin far og sin bror til flammerne. Han noterer med tilfredshed, men også med en vis bekymring for resultatet, at Peter Kofod nu bringer sagen op i Folketinget i form af en forespørgselsdebat. - Jeg ved ikke, hvor brugbar en politigruppe, som Peter Kofod foreslår, vil være. Med vores erfaringer i denne sag vækker det en vis bekymring, hvis politiet skal vurdere sin egen indsats og tage skridt i retning af at rette op på det forsømte, altså at indlede den efterforskning, som skulle have været indledt for mange år siden. Jeg foretrækker en uvildig gruppe af advokater og eksperter til at endevende sagen. - Misforstå mig ikke, jeg vil ikke lyde utaknemmelig; jeg er bare bange for, at vi på ny havner i en situation med staten på den ene side og os pårørende på den anden, uden at vi kommer ud af stedet, siger Mike Axdal.