Coop: Økologi er godt for miljøet ... og så er det ikk' en gang løwn

Debat: Det er heldigvis ikke hver dag, Coop bliver beskyldt for at lyve, sådan som Allan Holm Nielsen argumenterer for det i sit læserbrev den 10. august. Han peger på en tekst i SuperBrugsens tilbudsavis, hvor der står, at der ikke bruges sprøjtemidler i økologisk landbrug og at økologi beskytter grundvandet. Begge dele kalder han for løgn. Hvilket selvfølgelig er forkert. I stedet for "sprøjtemidler" kunne vi have skrevet "syntetiske pesticider", og så var den potte ude. Men når vi udskifter "syntetiske pesticider" med det mere mundrette "sprøjtemidler", så har vi balladen.

For Allan Holm Nielsen har ret i, at der findes forskellige midler, som kan sprøjtes ud på afgrøderne, og som er tilladt i økologisk produktion. Fælles for dem er dog, at det er stoffer udvundet af naturen. For eksempel bagepulver, ler og udtræk af chysanthemum-blomster. Selv postevand bruges som sprøjtemiddel i økologien, mens kobber ikke længere må bruges i hverken økologisk eller konventionel produktion i Danmark. Så ordet "sprøjtemidler" er altså ikke præcist. Det handler om, hvad man sprøjter ud. Og her er der sandelig forskel på økologisk og konventionel produktion.

I Danmark bliver 97 pct. af den økologiske jord dyrket helt uden sprøjtning. På de sidste hektarer kan nogle af de økologiske midler være anvendt. Gad vide hvordan billedet ser ud i den konventionelle produktion?

Mange vandværker og kommuner ønsker mere økologi og ikke mindre økologi, der hvor drikkevand bliver dannet under landbrugsjord. Mon ikke det netop skyldes, at økologerne har fravalgt den syntetiske kemi?

I stedet for at hænge os i ordet "sprøjtemiddel", så synes jeg, at vi skal anerkende de økologiske landmænd for, at de netop producerer sunde fødevarer uden syntetisk kemi ...og så er det ikk' en gang løwn.