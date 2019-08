- Jeg bliver ikke nogen hård dommer. Jeg bliver nok mere dansernes guide og deres hjælpende hånd. Jeg ved, hvor svært det er at stille op til 'Vild med dans', og jeg kan blive helt nervøs på deres vegne, så jeg kommer til at være på deltagernes side, forklarer Marianne Eihilt.

Let's Dance i nye lokaler

Hun var både beæret og begejstret, da hun tidligere på året fik tilbuddet om at blive dommer i 'Vild med dans', men måtte lige overveje grundigt, om det også var en god idé.

- Jeg måtte lige tænke det igennem og overveje, om jeg kunne finde tid til 'Vild med dans' mellem danseskolen og små børn.

Det kunne hun godt.

Det har ellers været en travl sommer for Marianne Eihilt, der har brugt tid på at få Viby-afdelingen af danseskolen Let's Dance op at stå i nye lokaler på Damagervej i Viby som erstatning for de lejede lokaler på Århus Privatskole.

- Jeg har haft travlt, men det har længe været en drøm at flytte i bedre lokaler. Nu har vi to sale og mulighed for at have dobbelt så mange hold, som tidligere, siger den kommende 'Vild med dans'-dommer, der udover de nye lokaler i Viby stadig har lokaler i Risskov.