Claus og Heidis datter blev kørt ned: Familien gemmer på et ulæst brev fra spritbilisten

Claus Viftrup og Heidi Saaby fra Auning oplevede i 2013 det, alle forældre frygter. Deres datter, 17-årige Camilla Saaby Viftrup, og hendes veninde blev påkørt af en spritbilist. Dette er en artikelserie i tre kapitler, hvor avisen Danmark sætter fokus på en af de familier, der blev en del af spritulykkestatistikken.

Et uåbnet brev ligger i en mappe i det lyse vitrineskabs nederste skuffe. 44-årige Heidi Saaby fra Auning har gemt brevet der, siden det dukkede op i hendes postkasse for mere end fem år siden. Brevet er til Heidi og hendes ekskæreste Claus Viftrup. Men de har ikke villet åbne det, og de har heller ikke turdet smide det ud. Nu har Heidi lagt brevet på spisebordet, som Claus sidder ved. På afstand ligner konvolutten enhver anden. Men den opgivende lim i klappens venstre side afslører, at den er af ældre dato. Med til brevet hører et papir fra Østjyllands Politi, som forklarer, at det er skrevet af en indsat. På forsiden af brevet står der "Camillas familie" med blå kuglepen. Claus Viftrup har aldrig rørt det. Han sidder tilbagelænet på stolen med armene over kors og betragter brevet på afstand. Det er skrevet af hovedpersonen i en ulykke, der skete den 30. juni 2013. Den dag Heidi Saaby og Claus Viftrup oplevede det værste, der er sket i deres liv. 11.00 30. juni 2013 En 37-årig skolelærer fra Beder vågner i sin bil omkring Nimtofte. Han har været til fest hos sin bror aftenen forinden. Festen startede klokken 18 og omkring ni timer og 15 øl senere, havde han lagt sig til at sove. Nu er klokken over 11. En sms fra kæresten minder ham om, at han har lovet at passe børnene den søndag. Skolelæreren føler sig træt, men ikke beruset, da han starter sin røde Toyota Corolla. Et stykke derfra går to piger i rabatten langs træerne på Kolstrupvej. 17-årige Camilla Saaby Viftrup og hendes 18-årige veninde har overnattet i telt hos venindens mormor. De har netop fået sommerferie fra handelsgymnasiet i Randers om fredagen, og aftenen før havde de to veninder spillet spil og pjattet, mens de tog selfies. De mødte hinanden på handelsgymnasiet to år tidligere og siden har de tilbragt utallige timer sammen. Både alene, sammen med andre veninder og med hinandens familier. Denne søndag skal de hjem til Camillas mor Heidi i Auning, men de vil lige gå en tur rundt om mormorens nedlagte landejendom først. De har gået turen mange gange før: Op ad grusstien, til højre ad Kolstrupvej, ud på Hovedvejen og op ad endnu en grussti op til ejendommen. Camilla går længst ude mod vejen i det 15 grader varme junivejr. Hendes lange hår blafrer i vinden og lyser op, når solstrejf bryder fri fra skyerne og rammer det. Med sine blot 152 centimeter fylder hun ikke meget i landskabet. Hun er slank, og musklerne på hendes ben og arme træder tydeligt frem. De er resultatet af en halv til en hel times styrketræning hver dag og to ugentlige træninger med cheerleadingholdet i Randers. På blot et år er Camilla nået længere, end de fleste når på et helt liv. Hun har været med til DM og er netop blevet kåret til "Årets Senior Stunter" i Randers Cheerleaders. I hallerne og på scenerne slipper Camilla sin forsigtighed og mestrer at balancere på toppen af de pyramider, menneskekroppene under hende danner. Camilla og hendes veninde er nået ud på landevejen, som de følger gennem en blød kurve til venstre. Lidt længere nede ad Kolstrupvej går hestene, de plejer at hilse på. De to veninder er lige nået ud af kurven, da de hører bilen bag dem. Skolelæreren bremser, da han ser pigerne foran sig. Men for sent. Hans røde Toyota skrider ud og rammer de to veninder med 70-80 kilometer i timen.

Camilla Saaby Viftrup til en af de mange cheerleaderkonkurrencer, Heidi Saaby og Claus Viftrup har overværet. Foto: Claus Viftrup

11.27 Camilla Saaby Viftrup ligger stille i rabatten på Kolstrupvej ved Nimtofte på Djursland. På marken ved siden af ligger veninden. Hun skriger. Skolelærerens ældre Toyota Corolla holder i den modsatte side af vejen. Forruden er smadret, venstre sidespejl er revet af, og fronten er mast ind i højre side. Den sidste skade fik bilen, da skolelæreren påkørte et træ i modsatte side af vejen i sit forsøg på at undvige pigerne. Skolelæreren bliver på stedet og ringer 112, mens en forbipasserende forsøger at give Camilla førstehjælp. Flere timer senere viser politiets blodprøve, at skolelæreren har en promille på mindst 1,18. Men da politiet ankommer til ulykkesstedet, siger skolelæreren det selv. Han har drukket.

Screenshot fra video af bilen fra ulykken 30. juni 2013. Video: Per Øxenholt, Øxenholt foto

11.45 Solen skinner, da Camillas far, 46-årige Claus Viftrup, møder ind på arbejde i Grenå. Efter en lang årrække som butikschef i den lokale Alta, Netto og til sidst Kiwi i Auning blev Claus sygemeldt med stress. Nu har han fundet sig tilpas i stillingen som hjælper for en mand med muskelsvindssygdommen ALS. En af dagens opgaver er at slå græs. Inden Claus går i gang, tjekker han sin mobiltelefon, der som altid er indstillet på lydløs. Syv ubesvarede opkald. Alle fra hans søster Lene. Claus ringer undrende tilbage. - Der er sket noget alvorligt med Camilla, hun har været med i en ulykke, siger søsteren. Claus mærker sin mave trække sig sammen. Eftermiddagen forinden havde han sat sin 17-årige datter Camilla af ved hendes mor Heidi. Camilla havde sagt "ej far", da han kyssede hende på kinden under deres farvelknus. Claus finder et papir og noterer det nummer ned, søsteren giver ham. Det er til en person på ulykkesstedet. En pige besvarer hans opkald og giver telefonen videre til en politimand. Han forklarer kort, at Camilla er blevet ramt af en bil og er kørt med ambulance til Aarhus Universitetshospital. Der skal Claus også køre hen. - Det er vigtigt, du ikke kører selv. Har du nogen, der kan køre dig?, spørger politimanden i telefonen. - Du skal få en til at køre dig. Ellers må du tage en taxa. Claus spørger til Camilla. - Hvad er der sket? - Hvordan har hun det? Men politimanden giver ingen klare svar. Han bliver ved med at sige, at Claus ikke må køre selv. Den ubehagelige, knugende følelse i Claus mave vokser. Han vil have politimanden til at holde op med at tale, så han komme afsted. Claus ringer til sin ekskæreste Heidi, Camillas mor, inden han starter sin bil og kører mod hospitalet.

Camilla og en af hendes yngste søstre før ulykken. Privatfoto: Claus Viftrup

11.50 Heidi Saaby er i færd med at vaske sveden fra en løbetur af sig, da telefonen ringer første gang. Hun hører sin mand Patrick tage den og hans stemme, da han råber: - Er der sket noget med Camilla? Har hun været i en ulykke? Heidi er forvirret. Hun ved, hendes mand talte med Camilla for mindre end en time siden. Men nu ringer hendes ekskæreste Claus pludselig og siger, at der er sket en ulykke, og at de skal komme til Aarhus Universitetshospital. Og politiet siger, de ikke må køre selv. Hvorfor kan de ikke fortælle, hvad der er sket? Patrick, Heidi og Camillas lillesøster, 16-årige Maja sætter sig ind i bilen. Patrick fører bilen, mens Heidi forsøger at berolige både Maja og sig selv. Det er mere end ti år siden Heidi og Camillas far Claus gik fra hinanden. I mellemtiden har de begge mødt nye kærester, og Heidi er blevet gift med sin. Heidi kigger om på bagsædet, hvor Camillas lillesøster sidder. Maja græder stille, men siger ikke noget. Det gør hun sjældent. - Det er ikke sikkert, det er så slemt. Nu må vi vente og se. Heidi forsøger selv at tro på det, hun siger, men sekundet efter rammer tvivlen igen. Hun føler, at bilen snegler sig afsted. I virkeligheden tilbagelægger de knap 40 kilometer fra Auning ind til hospitalet på under en halv time. I skranken på hospitalet bliver de mødt af personalet. Heidi lægger mærke til, at de ikke smiler. De viser med det samme Heidi, Patrick og Maja ind til et lille venteværelse. Få minutter efter kommer en sygeplejerske. En scanning skal afsløre, hvad der er sket med Camilla, siger hun. Tårerne løber i en lind strøm fra Heidis øjne. Sygeplejersken lover at fortælle, så snart de ved mere. - Vi vil gøre alt, hvad vi kan. Men det ser meget slemt ud.

Foto: Birgitte Carol Heiberg Heidi Saaby og Claus Viftrup nåede at være kærester i otte år og få to piger, Camilla og Maja, sammen, før de gik fra hinanden i 2003. Foto: Birgitte Carol Heiberg

12.30 Camillas far Claus har hentet sin kæreste, og de kører sammen mod Aahus Universitetshospital. Claus har flere gange lyst til at vende om. Han har på fornemmelsen, at hans datter Camilla er kommet alvorligt til skade i ulykken. Men han har ikke lyst til at få ret. Parret drejer væk fra Randersvej og ind mod indgangen til hospitalet. Claus har det som om, han skal kaste op. Indenfor på skadestuen bliver Claus og hans kæreste vist hen til et otte kvadratmeter stort venterum. Camillas mor Heidi, hendes mand Patrick og Heidi og Claus fælles datter Maja sidder allerede derinde i en blå stofsofa. Claus og hans kæreste sætter sig på to blå stofstole ved et lille bord. Det er de eneste møbler, der er i rummet. På væggene hænger et par billeder med nyere kunst, men Camillas forældre ænser dem ikke. Det er mærkeligt for de to familier at være på den kliniske skadestue. For under et døgn siden var de samlet under helt andre omstændigheder. Claus var traditionen tro taget til Gjerrild Sommermarked med Camilla, Camillas veninde og sine to yngste børn om lørdagen. Claus havde forventet, Camilla en dag ville føle sig for gammel til at tage med. Men til trods for datterens alder på 17 år har Claus endnu ikke oplevet teenagetegn. Fredag overnattede Camilla hos sin oldemor, fordi hun ikke mente, oldemoren skulle vågne alene op på sin 80-års fødselsdag, og lørdag havde hun afsat til marked med familien og en telttur med en veninde hos venindens mormor. På markedet stødte Claus og børnene tilfældigt ind i Heidi, hendes mand Patrick og deres børn. De to familier spiste frokost sammen, og imens underholdte Camilla med det kørekort, hun var begyndt at tage. Hun fortalte om den første køretime på manøvrebanen, hvor hun havde kørt rundt med en kegle under bilen. De grinede. Efter frokosten havde Camilla brugt lang tid på at lede efter et armbånd, og da de kom tilbage til Claus' bil, havde hun endnu ikke fundet et, hun var helt tilfreds med. De andre ventede ved bilen, da hun efter at være gået tilbage til markedet, kom løbende med et brunt læderarmbånd til 20 kroner. Claus drillede hende: - Var det virkelig en så stor beslutning?

Foto: Birgitte Carol Heiberg Heidi Saaby var hjemme i rækkehuset i Auning, da hendes ekskæreste Claus Viftrup ringede med beskeden om, at der var sket noget alvorligt med Camilla.Foto: Birgitte Carol Heiberg