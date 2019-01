Charlotte følte sig udsat for massiv psykisk vold af sin mand: - Jeg forstår ikke den dag i dag, hvordan det kunne ske

Onsdag fremsatte justitsminister Søren Pape Poulsen (K) et lovforslag i Folketinget om en selvstændig bestemmelse i straffeloven, der vil ligestille psykisk vold med fysisk. Lovforslaget lægger op til en strafferamme på op til tre års fængsel. En af dem, der med håb ser frem til, at forslaget vedtages, er 43-årige Charlotte Skelkjær. For knap otte år siden slap hun ud af et ægteskab, hvor hun var udsat for massiv psykisk vold. Det var først, da hendes mand blev fysisk, at hun reagerede. Derfor håber hun, en kriminalisering af psykisk vold vil få ofre til at forstå deres situation, før det er for sent.