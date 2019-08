Cecilie er med Patrick i vandet, på cyklen og hen over asfalten

Patrick Nielsen har givet sin nu afdøde kusine et løfte. På søndag skal det indfries. - Jeg vil gennemføre for Cecilie, siger han.

Holstebro: Patrick Nielsens forældre kommer til at stå og heppe. Det samme med hans bedstemor. Søster. Søsterens kæreste. Familie. Venner. Men den person, den 24-årige Patrick Nielsen allerhelst vil se, står der ikke, når han søndag udsætter sig selv for Ironman-distancen i København. 3,8 kilometers svømning, 180 kilometer på cykel og til slut et maratonløb, men ingen Cecilie. 18-årige Cecilie Trier Dalgaard døde tidligere på året af kræft. Patrick - og Cecilie - havde tidligere fortalt om løbet, som fætteren tilegnede kusinen, og brugte til at skabe opmærksomhed omkring kræft. Han har på en mindeside hos Børnecancerfonden indsamlet 50.000 kroner. Søndag, når Patrick Nielsen løber i mål på Christiansborg Slotsplads (forhåbentlig i en tid under ti timer og 30 minutter - sidste år i sin debut på distancen klarede han den på 11 timer og 41 minutter), bliver det med en banner med et billede af Cecilie og et hjerte. - Hendes sygdomsforløb er endt med at fylde en del for mig. Der har været mange trælse træninger, hvor jeg har tænkt på hende, og hun har fået mig til at sige, at der ikke er noget at gøre ved de trælse træninger og i stedet sige "nu gør vi det her". Sidste år kunne jeg i nogle træninger have en tilbøjelighed til at droppe eller cutte en træning af, når det blev trælst. Men ikke i år, siger Patrick Nielsen.

Løftet Patrick Nielsen er i denne uge midt i en nedtrapningstid forud for konkurrencedagen, men alene i juli trænede han 67 timer, og det har betalt sig. - Formen ser rigtig god ud. Jeg har ikke vejet så lidt, siden jeg gik på efterskole. Vægten siger 73,8 kilo og fedtprocenten syv - fordelt på de 180 centimeter. - Hvis alt spiller på dagen, håber jeg at komme under ti timer og 30 minutter, men jeg har lidt krise over vejrudsigten, for den lover regn, indrømmer Patrick Nielsen, hvis arbejdsgiver Flex Fitness har været så storsindet at betale startgebyret på 2000 kroner. - Jeg frygter allermest den anden halvdel på maratondistancen, men jeg tror, det gør ondt på alle på det tidspunkt. I den situation gælder det om at finde en indre motivation, og her hjælper hele forløbet med Cecilie mig. Jeg har jo givet hende et løfte. Jeg vil gennemføre for hende, siger Patrick Nielsen. Cecilies forældre, Anni og René, samt andre fra Cecilies familie vil ligeledes stå på ruten og se, når triatleten fra Holstebro i det allersidste sving efter planen vil gribe et banner og hædre sin kusine.