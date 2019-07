For nogle dage siden så jeg en overskrift på DR1: "Hedebølge får muslimske kvinder til at protestere mod burkiniforbud". Det handlede om, at der er muslimske kvinder i franske Grenoble, der har protesteret mod burkiniforbuddet, fordi de i hedebølgen på lige fod med alle andre franskmænd ønsker at tage del i strandlivet. Selvom forbuddet indtil videre "kun" er gennemført i 30 byer i Frankrig, har burkinien skabt debat verden over, ikke mindst i Danmark. Hvorfor lever vi stadig i en verden, hvor kvinder skal kæmpe for, hvad de vil have på. I det land, mine forældre kommer fra, må kvinder ikke gå med bikini, og i Vesten diskuteres det, om de må gå i burkini.

Burkini er sat sammen af ordene burka og bikini. Det er en slags badedragt, der tildækker hele kroppen ud over ansigt, fødder og hænder. For mange muslimske kvinder har burkinien, der blev opfundet af australieren Aheda Zanetti, givet frihed til at bade på offentlige strande, hvilket ikke har været en mulighed før. Zanetti har selv udtalt, at burkinien blev skabt for at give kvinder frihed - ikke for at tage den fra dem. Desværre er det ikke det syn, man har på dragten i mange vestlige lande. Det, der nogle gange bliver overset i debatten, er, at ligestilling ikke handler om magt over mænd, men at kvinder og mænd skal have samme rettigheder i alle samfundets arenaer. Er det i virkeligheden ikke fratagelse af ligestilling, når staten skal bestemme over kvindens frihed til at vælge, hvor meget af sin krop, hun vil vise på stranden?

Jeg mener ikke debatten kun handler om islam eller islamisk påklædning, men i den grad også om, at samfundet hele tiden har en mening om, hvordan kvinder klæder sig på. En undersøgelse fra Amnesty International fra 2015 viser, at hver syvende dansker giver kvinden skylden for voldtægt. Mange argumenter går på, at ofrene for overgrebet har klædt sig for fristende. I Frankrig blev en kvinde i burkini straffet af det franske politi for at have den på, efter loven imod den var indført. Hun fik en bøde, og blev tvunget til tage sin burkini af foran alle strandens gæster. I Saudi-Arabien ville samme kvinde blive straffet, hvis hun blev set i andet end en burkini eller noget tilsvarende på en offentlig strand. I mange muslimske lande er svømning en ekstraordinær og sjælden aktivitet for kvinder. Man kan godt være oprigtig i sit krav om valgfrihed og samtidig bevidst vælge noget til, som mange andre har valgt fra. Hvad er forskellen på at forbyde svømning for kvinder, fordi de ikke dækker kroppen nok til, og at fratage dem muligheden, fordi kroppen er dækket for meget til? Måske skal vi passe på, at kampen imod social kontrol fra hjemmet i virkeligheden ikke fører til social kontrol fra staten.

At mænd og kvinder med enten hijab og burkini eller badedragt og bikini kan være sammen på stranden, viser om noget en vellykket integration og et vellykket demokrati. Jeg synes, det er så grotesk og selvmodsigende at forbyde burkinien i et demokrati, der hylder frihed og forskellighed. Man behøver ikke at gå på kompromis med religiøse værdier for at være en del af det samfund, man lever i. I mange sammenhænge rationaliseres indgreb og love mod muslimske traditioner med en bekymring om potentiel "islamisering" af Vesten. Er det mon, fordi der bliver sat lighedstegn mellem burkinien og islam, og lighedstegn mellem islam og terror og ødelæggelse? I så fald er det trist, at det billede der tjener medierne opmærksomhed og magt, koster mange muslimer muligheden for at deltage i europæisk strandkultur. En ting er, når man ulovliggør ansigtsdækkende hovedbeklædning på offentlige institutioner. I det mindste skaber det en god debat omkring Danmark som et sekulært samfund, og hvor grænsen går. En anden ting er, at staten skal vurdere, hvor meget af kroppen, der er tilladt at vise.

Sekularismeargumentet bliver hyppigt benyttet i debatten om forbud mod burkinien. At holde politik og religion adskilt er en smart løsning i mange sammenhænge, men det er diskutabelt, om det netop ikke er at blande politik og religion, når staten vil diktere, hvad kvinder skal gå i. At kvinder går i burkini på en strand, betyder jo ikke, at den offentlige sfære er organiseret efter religion - og dermed, at den universelle sekularisme bliver overtrådt. Er det netop ikke her, staten handler antisekulært ved at blande sig i, hvordan kvinder fra en minoritetsreligion vælger at klæde sig på? Mennesker er skabt til at være forskellige, og jeg er helt sikker på, at man kan lære af hinandens forskelligheder uden at miste sin egen identitet. Faktisk tror jeg, at mennesker kan blive mere sikre på egne værdier ved at få lidt modspil.Enten kan man godt lide det man ser og får lyst til at inkorporere det i sit eget værdisæt, eller også bliver man mere sikker på sit eget, fordi det slet ikke føles rigtigt.

Jeg forstår, man kan være skræmt af det uvante, og jeg tror, det er meget normalt, at man frygter det fremmede. Det tjener stadig en evolutionsmæssig gevinst i forhold til at beskytte os selv. Måske er en yderligere finjustering af frygten og bedre regulering af, hvornår frygten er irrelevant og burde "slukkes for", et nyt og vigtigt evolutionært skridt for menneskeheden? Så kunne kræfterne, der bruges på, hvad kvinder har på, bruges til at bedre kvinders vilkår - om det så er i Frankrig, Danmark eller Saudi-Arabien. Eftersom at deres påklædning stadig er til evig diskussion, tyder det på, at der nok er brug for det.