Borgmestre om udlicitering: Nogle områder giver bedst mening at beholde kommunalt

Johannes Lundfryd Jensen (S), borgmester i Middelfart Kommune - På nogle områder er det en god løsning, mens det på andre er fint, at kommunen selv løser opgaverne. Vi har selv vores rengøring, hvilket giver åbning for jobmuligheder til folk, som ellers ikke ville have fået en chance på arbejdsmarkedet. Til gengæld har vi udliciteret dele af vores dagrenovation, hvor det var den billigste måde. Renovation er en stor opgave i en kommune, og fordelen ved at bevare noget af kompetencen i kommunen er, at hvis et privat selskab går konkurs eller en dag ikke længere vil varetage opgaven, står vi ikke uden en viden om, hvordan vi gør det i praksis og heller ikke uden udstyr til at overtage den igen.

Foto: Thomas Lekfeldt/Scanpix Denmark Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov), borgmester i Gribskov Kommune. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix

Anders Gerner Frost (Nyt Gribskov), borgmester i Gribskov Kommune - Langt de fleste opgaver, vi har udliciteret, er løst fornuftigt, men vi har også stået i den situation, at vi i forbindelse med vores hjemmesygepleje sidste år måtte tage opgaven hjem til kommunen. Der er mange kommuner, der kan få mere velfærd for pengene ved at se på det offentligt-private samarbejde. Når du tager Gribskov, som har været foregangskommune til at have mange opgaver udlicitereret, er der ikke ret meget mere at komme efter hos os, hvilket vi blandt andet har set med hjemmepleje, hvor vi selv kommer til at have en kommunal enhed. Vi kan ikke spare mere ved at have det privat.

Foto: Morten Rode Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg Kommune. Arkivfoto: Morten Rode

Kenneth Muhs (V), borgmester i Nyborg Kommune - Det, der er vigtigst for os, er, at vi løser opgaverne på den bedst mulige måde, men vi arbejder ikke ud fra en liste over, hvor meget andre kommuner udliciterer, som Dansk Industri foreslår. Vores Vej og Park er et område, vi kunne udlicitere, men det gør vi ikke, fordi vi også bruger det til jobskabelse i kommunen. Der er nogle steder i landet, hvor man udliciterer meget på eksempelvis pleje og omsorg, men det gør vi heller ikke i Nyborg Kommune.