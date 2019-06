Borgmestre: Hov, hvad blev der af udligningsreformen, Mette?

Hvis der er en ting landets borgmestre, især provinsens, har skreget på før, under og efter valget, er det en reform, som stiller kommunerne lige i forhold til at levere velfærd til borgerne. Men ordet "udligningsreform" er helt fraværende i aftalen under den kommende S-regering

- Det er da en kæmpefejl, at der ikke står noget om det. Det må være en forglemmelse, som de hurtigst muligt skal have skrevet ind, siger borgmester Jørn Pedersen (V), Kolding og understreger, at han mener det på trods af, at han som øverste politiske ansvarlige i landets tiendestørste kommune ikke forventer at vinde på en udligningsreform, snarere tværtimod.

For dem handler det om, at pengene i kommunerne skal fordeles anderledes, så de kommuner med det dårligste skattegrundlag får mulighed for at levere samme service til borgerne som de rigeste kommuner, der typisk ligger nord for København.

Avisen Danmark bedt seks borgmestre fortælle, hvad de kan se af roser og torne i den 18 siders lange aftaletekst, der skal danne grundlag for den kommende S-regering: Hans Stavnsager (S), borgmester i Faaborg-Midtfyn: Roser: - Jeg er særligt glad for, at velfærden bliver sikret i fremtiden. Det er vigtigt for en kommune som vores, hvor antallet af ældre stiger mere end på landsplan. Målet om at sprede uddannelserne noget mere ud i landet er også virkeligt positivt. Torne: - Der står intet om udligningsreform. Jeg går da ud fra, at det stadig gælder for Socialdemokratiet i regering, at det er en bunden opgave at lave sådan en, fordi det vil være i den, at der skal laves målrettede tiltag for de kommuner, som har et særligt behov i forhold til velfærden i fremtiden. Og så kommer vi til at få nogle diskussioner om minimumsnormeringer i daginstitutioner. De vil indskrænke det kommunale råderum, og det er ikke den vej, vi ønsker at gå. Ib Kristensen (V), borgmester i Billund: Roser: - Jeg har hæftet mig ved, at der kommer flere penge, når der bliver flere ældre og børn. Det er klart, at det er rart, at vi kan være sikre på, at der er finansiering til velfærd i fremtiden. Torne: - Jeg er ikke tilhænger af minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Vi er den kommune i landet, der har den største andel af uddannet personale, men det skal være noget, vi bestemmer selv. Morten Andersen (V), borgmester i Nordfyns Kommune: Roser: - Jeg kan godt lide, at man vil styrke den kollektive trafik. Vi står på Fyn og er i kraftige overvejelser om, at busserne skal køre på el i fremtiden. Det kommer til at koste os kommuner at købe nye og dyre elbusser, men det læser jeg, at den nye regeringe gerne vil understøtte. Torne: - Fraværet af udligningsreform. Socialdemokratiet har sagt, at de vil sætte sig i spidsen for en reform, men jeg frygter, at der ikke bliver sådan, fordi det er åbenlyst, at der skal tages penge fra nogle af de store byer. De fire partier, der har lavet aftalen, står stærkest i netop de store byer. Ulla Vestergaard (S), borgmester i Thisted: Roser: - Der er rigtigt meget godt i forhold til velfærd - der er noget til børn, gamle, handicappede og psykiatrien. Og så er jeg rigtigt tilfreds med, at vi bevarer regionerne og det decentrale sundhedsvæsen. Torne: - Det er galt, at vi skal til at arbejde med minimumsnormeringer. Vi vil helst bestemme selv. Mange af os arbejder allerede med sådanne normeringer, men der er forskellige kommunale forhold, og jeg kan ikke forstå, at man vil lave overordnede beslutninger om det i København. Og så er der intet om udligningsreform, men vi ved også, at det er en svær opgave. Jeg tror dog på, at den nok skal komme, fordi der er så mange urimeligheder, der skriger til himlen. Jørn Pedersen (V), borgmester i Kolding: Roser: - Aftalen viser, at de er meget optagede af decentralisering. Det er et rigtigt godt udgangspunkt. Det er også godt, at man fjerner besparelserne på uddannelsesområdet. Torne: - Generelt er jeg ikke glad for, at aftalen er så ukonkret, og at der mangler finansiering. Jeg forstår ikke, hvorfor der skal gribes ind i det kommunale selvstyre med minimumsnormeringer, når de ellers siger, de vil det decentrale, og så er det en kæmpefejl, at der ikke står noget om udligningsreform. Søren Steen Andersen (V), borgmester i Assens: Roser: - Det er godt, at vi får penge til stigningen i ældre borgere og børn, og hvis pengene kommer via en udligningsreform, er det endnu bedre. Torne: - At man er så ukonkret på finansieringen. Hvis kommunerne bliver kompenseret for minimumsnormeringer - som i forvejen er en skæv kurs at komme ind på - og flere ældre og børn via øremærkede aftaler, vil det ramme det kommunale selvstyre. Det kalder på den udligningsreform, de har valgt at udelade. Men vi er altså nogle, der kan huske, at alle partier har sagt, at der skal komme en reform meget snart.

Der er ellers en del godbidder på pengefronten til landets borgmestre. De har nu på skrift, at hele rød blok er villige til at skrue op for pengestrømmen til velfærdsleverandørerne - hvor kommunerne står for den mest nære del - i takt med, at antallet af ældre og børn stiger.

Og når der er politisk enighed på Christiansborg om, at der skal indføres minimumsgrænser for hvor mange voksne, der skal være pr. barn i børnehaver og vuggestuer, ligger det implicit, at der følger penge med. Sådan fungerer aftalesystemet mellem staten og kommunerne: Når Christiansborg stiller nye, konkrete krav til kommunerne, skal de kompenseres krone for krone. Problematikken er, at pengene kommer ind i bloktilskuddet og bliver fordelt efter befolkningssammensætningen i de enkelte kommuner. Det betyder, at de kommuner, som måske allerede lever op til de kommende minimumsnormeringer, vil få deres bid af kagen.

Men bliver der brudt med det aftalesystem, vil det også skabe problemer.

- Vi er en af de kommuner, der har en høj normering og høj kvalitet i den med en stor andel af uddannet personale. For os er det et konkurrenceparameter i forhold til at fastholde borgere og få fat i tilflyttere. Det er helt bevidst, at vi prioriterer området. Det vil ikke være rimeligt at straffe os ved ikke at lade os få del i pengene, så vi f.eks. kan hæve kvaliteten og fastholde vores førerposition eller løfte nogle af de områder, vi ikke har prioriteret så højt, siger borgmester Jørn Pedersen (V), Kolding.

For borgmester i Assens, Søren Steen Andersen (V), kommer det igen tilbage til den savnede udligningsreform i forståelsespapiret.

- Vi er meget stærkt fokuseret på at få penge, hvis vi skal gennemføre minimumsnormeringer, og den bedste og mest retfærdige måde at fordele dem på, vil være gennem udligningssystemet. Så der skulle regeringen tage at komme op med noget, siger han.