En række borgere har været forbi Bestseller-ejerens bopæl ved Aarhus for at lægge blomster.

Det gør de i sorg over, at Anders Holch Povlsen og hans hustru søndag mistede tre af deres børn i et bombeangreb i Sri Lanka.

Det skriver TV2 Østjylland.

Ved godset Constantinsborg, der ligger i Ormslev vest for Aarhus, flages der på halv, og der er blevet lagt mange buketter. En af dem fra Lene Krone fra Åbyhøj.

- Jeg er virkelig berørt over, at sådan en tragedie har ramt en ung familie. Jeg synes, det er så forfærdeligt. At miste sit barn må være det værste, der kan overgå en, så derfor er jeg kommet, siger hun til TV2 Østjylland.

Der er også blevet lagt blomster ved Bestsellers domicil på Aarhus Havn samt ved Bestseller-koncernens hovedsæde i Brande.

Beskeden om, at det var børn af Holch Povlsen, der mistede livet, blev bekræftet mandag morgen af kommunikationschef i Bestseller Jesper Stubkier.

Også Aarhus' borgmester, Jacob Bundsgaard (S), begræder drabene på de tre børn. I en pressemeddelelse opfordrer han bysbørn, venner og naboer til at vise støtte og omsorg samt respektere familiens behov for fred.

- Der findes ingen ord, der kan beskrive den situation, som familien fra Aarhus lige nu må gennemleve og jeg vil bede alle om at sende dem og de mange ofre og efterladte de varmeste tanker i denne forfærdelige tid. Hvad gør man, når livet fordrer af en, at man skal bære det ubærlige?

- De dybeste kondolencer til alle de berørte af dette feje og usle angreb, fremgår det af mindeordet fra borgmesteren.

To af børnene var elever på Højvangskolen i Viby, der tirsdag åbner efter påskeferien. Her vil der være både psykologer og krisepsykologer til stede for at hjælpe ansatte, forældre og elever med at bearbejde sorgen.