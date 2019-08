Bogkassen anbefaler: Ordløse fortællinger og talende billeder fra Per Bak Jensen

Noget af det fascinerende ved Per Baks fortællinger er netop læserens eller beskuerens frihed til at mene og tænke lige netop det, billederne sætter i gang i netop ham eller hende. Et dejligt billede fra en by, hvor vasketøjet blafrer i vinden ved siden af en statue. Fanger du en stemning fra Verona? Ser du spændingen mellem en hellig madonna i marmor og et stykke barnetøj på en snor? Får det spraglede tøj dig til at tænke på familiehygge og hverdag? Eller tænker du på fattigdom midt i den gamle bydel og en spartansk hverdag omgivet af rige turister? Du ser et billede - og danner din egen fortælling. Det gør, at Per Bak Jensen får fortalt lige så mange historier, som vi har fantasi til at forestille os.

Han har netop udsendt en ny fotobog. "Tavshedens figur". Det er et prægtigt værk. Gennem 125 fotografier fra perioden 2016-2018 fortæller Per Bak Jensen en historie om mennesker, om landskaber, om natur. Om livet. Bogen rummer nogle få tekster, analytiske i substansen, digteriske i formen. Men det er ikke disse tekster, der fortæller bogens historie. Det gør billederne. Og det er en forunderlig og stor historie. En ordløs fortælling, der får sit liv gennem de billeder, der taler tydeligt og klart til os alle. Men ikke på samme måde.

Bøger: Per Bak Jensen er forunderlig. Manden er 70 år. Han er fotograf. Bruger næsten ingen ord. Og han bruger tid på motiver som en gammel silo eller et iturevet klæde. Og alligevel er han ungdommeligt søgende, en stor taler og en gribende og underholdende kunstner - underholdende på den gode måde, at han gør det til en fornøjelse at tænke.

At kigge og at se

Selv siger Per Bak Jensen, at han fotograferer for at lære at se på verden. Det er ikke det samme som at kigge på verden, fortæller han.

- Når jeg kigger på verden, opfatter jeg kun tingenes overflade. Når jeg ser på verden, fornemmer jeg, at alle ting har et indre liv bag deres overflade, siger han.

Og den fornemmelse får man med "Tavshedens figur". Man ser et stort billede, der bærer titlen "Gul". Billedet er en gul flade med skygge og lys. Måske en væg, måske en strand eller en ørken. Men gul. Varm gul. En tavshed, sådan set også en figur. Hvad siger den dig? Se, mærk efter - og føl. Noget siger den. På samme måde som bogens første fotografi, der hedder "Floden ". Taget oppefra. En bred flod nedenfor en opstemning. På den ene bred et menneske. Umuligt at sætte menneskets størrelse - eller manglende størrelse - i relation til flodens format og kraft. Så lille er mennesket i naturen. Så lidt betyder vi. En pludselig vandstigning, og mennesket er skyllet væk. Per Bak Jensen ser på livet. Dermed ser han også nu og da i retningen mod døden. For der venter et punktum. Blandt billederne er et med titlen "Hemmeligheden". Måske fra en gammel slagtehal. Der hænger kroge. Hvorfor? En appel til de dybe sider, det mørke. Også i mennesket.

Gennem årene har Per Bak Jensen vundet international anerkendelse. Bl.a. kan hans værker ses på Metropolitan Museum of Art, og han har billeder hængende på Ny Carlsberg Glyptoteket og Aros. Prægtige fotos, der fortæller historier - og samtidigt giver ro, fordi de rummer en dyb, dyb stilhed. Per Bak Jensens måde at tolke stilheden på, er så intens, at den bliver larmende. Den tager fat.